Türkiye’de yakalandılar

Rusya tarafından çıkarılan kırmızı bülten ve Gürcistan'ın yeşil bültenle aradığı iki kişi Hatay ve Antalya'da yakalandı. Rusya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uluslararası terörizm" suçundan aranan L.R. Hatay'da, Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle "organize suç örgütü üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B.P. de Antalya'da yakalandı. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma personelini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uluslararası güçlü işbirliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.