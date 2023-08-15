Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?
Giriş Tarihi: 15.8.2023 23:45 Son Güncelleme: 15.8.2023 23:45

Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 15 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Türkiye’de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 15 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?



SEÇENEKLER

D- Vesiletün necat (CEVAP)


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Türkiye'de yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?
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