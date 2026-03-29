Türkiye’de yapay zeka destekli ilk film olan "Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü"nün galası yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesini anlatan "Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü" filminin galası, Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda yapıldı. Türkiye'de bir ilçenin tanıtımı için ilk kez yapay zeka desteğiyle hazırlanan filmin galasına önceki dönem İçişleri Bakanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan , Kültür Müdürü Mehmet Tuğcu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Genel Koordinatörü Selçuk Atay, Halil Ergün, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Kenan Çoban, Orhan Aydın, Cansu Kanlıkaya, Cengiz Bozkurt ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

HÜSEYİN ARSLAN, "BÖYLE BİR FİLMİN PRÖMİYERİNİ YAPMAK ŞEREF VERDİ "

Galada söz alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Doğrusu böyle tarihi bir mekanda, Türkiye'nin, dünyanın merkezi konumunda bu kadar birbirinden özel şahsiyetlerin arasında, böyle bir filmin prömiyerini yapmak şeref verdi. Tabii ki biz belediye başkanı olarak sadece yerel yönetimde yol, temizlik işleri, kanalizasyon gibi işlerle uğraşmayacağız. Bizim gençlerimiz için, gelecek nesillerimiz için geçmiş kültürümüzü, tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarma noktasında da bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla sanat ve sanatçı bizim için çok kıymetli. Bunu son derece önemli buluyorum" şeklinde konuştu.

ZEYNEP KAHRAMAN, "TARİHİMİZİ YENİ TEKNOLOJİ İLE GÜNÜMÜZE TAŞIDIK"

Filmin yapımcısı Zeynep Kahraman ise, "Başkanımdan aldığım, oradaki uyarıdan bir genç nesil olarak tarihimizi günümüze taşıma konusunda başkanımızın fikriyle beraber ve ekibinin verdiği bilgilerle yola çıktık. Filmimizde hiçbir şekilde kurgu yoktur, hepsi yüzde yüz gerçekliğe dayanır" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU, "SANAT ANLAYIŞININ HER TÜRLÜ İNCELİĞİNİ BURADA GÖRDÜK"

Galaya katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Taşköprü Belediyesi'nin muazzam işlerle birlikte organize ettiği ve hayata geçirdiği 14 dakikalık çok güzel bir belgesel kalmış tadında. 7 ayrı zaman dilimi 14 dakikaya sığdırılmış ve aynı zamanda da bu zaman dilimlerinin içerisindeki geçişkenliği ve tarihi o kadar iyi işleyebilmek ve işleyenlere de, zihnini ortaya koyanlara da, bunu yapanlara da koskoca bir teşekkür gerektirir. Biz de teşekkür ediyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, sadece yedi ayrı zamanı değil, bir taraftan geçmiş, bir taraftan gelecek kendi içerisinde bütünleşmiş. İzlerken bize başka bir şey daha düşündürttü. O da şu; gelecek yedi zaman veya 14 zaman acaba bu yedi kemerli köprünün içerisine nasıl sığacak ve gelecekte de neler olacak? Filmin diğer bir özelliği de altını çizerek söylemek gerekirse yapay zekayla yapılmış olması. Yani belki bir filmin yapay zekayla yapılması bize normal zamanları yaşayan insanlar olarak farklı gelebilir ama dört dörtlük bir eser ortaya koymuşlar duygusuyla ve bütün yapımıyla birlikte. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Pompeipolis'e de, Taşköprü'ye hem Pompeipolis dönemini hem de bugünkü dönemi, hem kurtuluş mücadelesi dönemini, hem Bizans'tan Türklere geçişi, hem de Şeyh Şaban-ı Veli'yi, her birini bir arada bir yapay zeka örgüsüyle birleştirebilmek de ancak bir sanat anlayışıyla olur. Sanat anlayışının her türlü inceliğini burada gördük, gösterdiler. Gösterenlere teşekkür ediyoruz. Taşköprü Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.