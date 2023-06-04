Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?
Giriş Tarihi: 4.6.2023 23:33 Son Güncelleme: 4.6.2023 23:34

Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 4 Haziran 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Türkiye’deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul’un yeni plaka kodu kaç olur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?

A- 36
B- 38
C- 40 (CEVAP)
D- 42


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Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?
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