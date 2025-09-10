Türkiye’den Afganistan’a 922 ton insani yardım! Toplam yardım miktarı 10 bin tonu aştı

Sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'taki 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yardıma muhtaç olduğu Afganistan'a Türkiye yardım elini uzattı. AFAD, Türkiye'nin 922 tonluk insani yardım malzemesini taşıyacak 22. İyilik Treni'nin bugün Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanacağını açıkladı.

STK'LARIN DESTEĞİYLE HAZIRLANDI

Türkiye'nin, zor günler geçiren Afgan halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan 22. İyilik Treni, bugün Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkacak.

TOPLAM YARDIM MİKTARI 10 BİN TONU GEÇTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Toplam 922 ton insani yardım malzemesi taşıyan trenle birlikte gıda kolileri, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünlerinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri Afganistan halkına ulaştırılacak. Bu sevkiyatla birlikte, iyilik trenleri kapsamında Afganistan'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplam ağırlığı 10 bin 468 tona ulaşmış olacak. Türkiye, dost ve kardeş Afgan halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam edecek."