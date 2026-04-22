Türkiye'den İran'a 6 TIR ilaç ve tıbbi malzeme yardımı: Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun
Giriş Tarihi: 22.04.2026 22:43

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi malzeme yüklü 6 TIR'lık yardım konvoyunun 24 Nisan'da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gönderileceğini açıkladı. Memişoğlu, "Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun." dedi.

  • ABONE OL

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"DERMAN BEKLEYEN HER CANA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz İyilik Medeniyetiyiz. Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek komşumuz İran'a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA