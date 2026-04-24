Türkiye’den İran’a 6 TIR tıbbi yardım sevkiyatı

Sağlık alanındaki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmak üzere hazırlanan sevkiyatta, ilaçtan tıbbi cihaza kadar geniş bir yelpazede malzeme yer aldı. TIR'larda; enjektör, cerrahi maske, steril eldiven, oksijen maskesi ve çeşitli koruyucu ekipmanların yanı sıra sedyeler, oksijen tüpleri ve farklı tıbbi cihazlar bulundu. Gönderim kapsamında toplam 107 palet tıbbi malzeme hazırlandı. Bu çerçevede, 104 palet 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 2 palet 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç ile 1 palet 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç Van İl Sağlık Müdürlüğü deposuna nakledilerek sevkiyata hazır hale getirildi.

Acil müdahale ve cerrahi işlemlerde kullanılan sarf malzemeleri, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi açısından önem taşıyor. TIR'larda ayrıca antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endokrin ilaçları gibi temel tedavi ürünleri de yer aldı. Soğuk zincir gerektiren ilaçlar arasında onkoloji tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin aynı ay içinde İran'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdiği bildirildi. İlk etapta 3 tırdan oluşan sevkiyatta röntgen, ultrason, vantilatör ve hasta başı monitör gibi kritik cihazlar bölgeye ulaştırılmıştı.