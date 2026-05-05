Türkiye’den kıtalararası füze hamlesi: Yıldırım Han tanıtıldı! En uzun menzilli hipersonik balistik füze

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalıştıklarını belirten Güler, "Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.