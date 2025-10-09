Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor! THY duyurdu: Irak ile bağlarımız güçlenecek
Giriş Tarihi: 9.10.2025 20:12 Son Güncelleme: 9.10.2025 20:16

Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor! THY duyurdu: Irak ile bağlarımız güçlenecek

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başladığını bildirdi. Üstün, "Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz."

