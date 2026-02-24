Türkiye’den yapay zeka alanında yeni bir adım: Eylem planı hazırlanıyor!

EYLEM PLANI BİRÇOK ALANI KAPSAYACAK

Türkiye'de 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile temel hedefler ortaya konmuştu. Şimdi ise bu çerçevenin, daha somut ve uygulamaya dönük bir eylem planıyla güçlendirilecek. Hazırlıkları süren plan ile üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri, yerli veri altyapısı ve yüksek işlem kapasitesi yatırımları, kamu hizmetlerinde yapay zekâ entegrasyonu, sanayide verimlilik ve katma değer artışı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi başlıklara odaklanması bekleniyor.