Türkiye’den yapay zeka alanında yeni bir adım: Eylem planı hazırlanıyor!

Yapay zeka alanında dünyada birçok adım atılıyor. Son yıllarda ABD, Çin ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke yapay zekâ strateji belgeleri yayımladı. Ancak üretken yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılması ve ekonomik etkisinin büyümesi ile hükümetler eylem planlarına yoğunlaştı ve çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.
YAPAY ZEKA KÜRESEL EKONOMİYE KATKISI ARTIYOR
Uluslararası raporlara göre yapay zekânın küresel ekonomiye 2030'a kadar 15 trilyon doları aşan katkı sağlaması bekleniyor. Üretken yapay zekâ uygulamalarının ise tek başına yıllık 2 ila 4 trilyon dolar arası verimlilik potansiyeli oluşturabileceği hesaplanıyor.
STRATEJİ DÖNEMİNDE BİNLERCE UZMAN EĞİTİLDİ
Türkiye mevcut strateji döneminde kamu ve özel sektörde binlerce uzmanın yapay zekâ alanında eğitildiği belirtilirken, yeni fazda bu sayının katlanarak artması hedefleniyor. Türkiye'nin teknoloji girişim ekosisteminde yapay zekâ odaklı startup sayısında son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş yaşandığı da rakamlar ile ortaya konuluyor.
EYLEM PLANI BİRÇOK ALANI KAPSAYACAK
Türkiye'de 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile temel hedefler ortaya konmuştu. Şimdi ise bu çerçevenin, daha somut ve uygulamaya dönük bir eylem planıyla güçlendirilecek. Hazırlıkları süren plan ile üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri, yerli veri altyapısı ve yüksek işlem kapasitesi yatırımları, kamu hizmetlerinde yapay zekâ entegrasyonu, sanayide verimlilik ve katma değer artışı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi başlıklara odaklanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KONUMU GÜÇLENECEK
Küresel ölçekte yapay zekânın trilyonlarca dolarlık ekonomik katkı üretmesi beklenirken, Türkiye'nin de bu pastadan daha yüksek pay alabilmesi ve küresel çalışmaları yakalayabilmesi için yakında açıklanacak eylem planı önemli bir noktada. Plan ile Türkiye'nin küresel yapay zeka rekabetinde konumu güçlenecek.