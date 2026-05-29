Türkiye’nin dört bir yanından 8 bin yıllık Sur’a akın edildi

Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:34

Diyarbakır’da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik noktalarına adeta akın etti. Özellikle tarihi Sur ilçesinde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, otellerde doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığı öğrenildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları başta olmak üzere Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, İçkale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Camii ve Ongözlü Köprü bayram boyunca ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından 8 bin yıllık Sur'a akın edilirken, Terörsüz Türkiye sürecinin de etkisiyle Sur cazibe merkezi oldu. Kentin tarihi sokaklarında uzun insan kuyrukları oluşurken, turistler bol bol fotoğraf çekip yöresel ürünlerden satın aldı.

Bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin birçok kentinden Diyarbakır'a gelen ziyaretçiler, kentin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirtti. Özellikle Sur içindeki tarihi atmosferin ziyaretçileri etkilediği görülürken, esnaf da yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti. Turizm temsilcileri ise Diyarbakır'ın tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, bayram süresince ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını söyledi. Kentteki otellerde doluluk oranlarının bayramın ilk günlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

