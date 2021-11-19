Türkiye’nin en büyük çiftliği TİGEM’de mısır hasadı başladı

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır hasadı 44 biçerdöver ile hasat başladı.

Türkiye'nin de en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Urfa fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

İşletmede yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan tarım araştırma enstitülerince ıslah edilen yerli tohumlar, ekim döneminde mibzerler yardımıyla toprakla buluşturulurken harman döneminde ise biçerdöverler vasıtasıyla hasat ediliyor.

TİGEM'DE MISIR HASADI BAŞLADI

Yaklaşık 103 bin dekar alanda mısır ekilen, yüzde 90'ı modern sulama sitemi center pivot (çember sulama) robotik sulama sistemleri ile, yüzde 10'u ise yağmurlama sulama sistemi ile sulanan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde mısır hasadı 4 grup ve 44 biçer ile hasadı başladı.