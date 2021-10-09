Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı boyandı

Türkiye'nin en büyük beton Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyü Alaca Tepesi'ne 2 buçuk aylık çalışma ile 2014 yılında yaptırılan 45 x 22,5 ölçüsündeki dev Türk bayrağı, mevsimsel sebeplerden ötürü yıprandı.
Bunun üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türk bayrağını yeniden boyamak için çalışma başlattı.
İlk olarak temizlik yapan ekipler daha sonra Türk bayrağını boyayarak ilk günkü haline getirdi.
Özenle yapılan boyama çalışmasından sonra muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan dev bayrak Google Earth'tan da görülebiliyor.