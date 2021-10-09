Giriş Tarihi: 9.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:22

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı boyandı ALP KÖRÜKCÜ

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan bin metrekare büyüklüğündeki beton Türk bayrağı yeniden boyanarak muhteşem bir görünüme kavuştu.