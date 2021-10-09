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Giriş Tarihi: 9.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:22

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı boyandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı boyandı

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan bin metrekare büyüklüğündeki beton Türk bayrağı yeniden boyanarak muhteşem bir görünüme kavuştu.

Türkiye'nin en büyük beton Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyü Alaca Tepesi'ne 2 buçuk aylık çalışma ile 2014 yılında yaptırılan 45 x 22,5 ölçüsündeki dev Türk bayrağı, mevsimsel sebeplerden ötürü yıprandı.

Bunun üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Türk bayrağını yeniden boyamak için çalışma başlattı.

İlk olarak temizlik yapan ekipler daha sonra Türk bayrağını boyayarak ilk günkü haline getirdi.

Özenle yapılan boyama çalışmasından sonra muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan dev bayrak Google Earth'tan da görülebiliyor.

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Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı boyandı
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