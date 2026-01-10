Türkiye’nin en ‘çaykolik’ şehri Gaziantep

Gastronomi dalında UNESCO'nun "Geliştirici Şehirler Ağına" giren Gaziantep, Türkiye'nin çay tiryakisi şehri oldu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çay tüketim alışkanlıklarına yönelik hazırlanan listede Gaziantep zirvede yer aldı. Çayın "anavatanı" olan Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri geride bırakan Gaziantep'te, gün boyu çay ocaklarında, evlerde, işyerlerinde ve kahvehanelerde demlikler hiç soğumuyor. 50 yıldır çay ocağı işleten Aladdin Demir, "Vallahi çay yetiştiremiyoruz. Bir müşterinin 33 tane çay içtiğini gördüm" dedi. İHA