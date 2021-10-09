Türkiye’nin en genç kadın nakil cerrahı

"ERKEK CERRAHLARA BU SORULAR SORULMUYOR!"

En büyük şikayetinin ise insanların 'Kadın Cerrah' kavramına karşı önyargıları olduğunu söyleyen Çıtak, "Kadın cerrah olmak kolay değil. Hocalarım bana hep, 'İleride evleneceksin, çocuğun olduğunda ne yapacaksın?' diyorlar. Erkek meslektaşlarıma ise hiç kimse bu soruyu sormadı, sormuyor. Ben her şeye hazır olduğum için cerrahlığı seçtim. Türkiye'de yapılan akciğer nakillerinin dünya çapında duyulmasını istiyorum. Bunun için ekip olarak canla başla çalışıyoruz, zor vakaları yapıyoruz ve insanların hayatına dokunmayı çok seviyoruz. Ancak biz ne yaparsak yapalım, organ bağışları olmadığı sürece elimiz kolumuz bağlanıyor, hastalarımızı bekleme listelerinde kaybettiğimiz zaman birbirimizden gizli gizli ağlıyoruz. Organ bağışları çok önemli. O listedeki isimler sadece isim değil, aileleri ile beraber 30-40 insana bir anda hayat vermiş oluyorsunuz. Organ bağışını lütfen ailenizle konuşun ve önemseyin" diyor.