Türkiye’nin en hızlı metro hattında depo sahası açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası açılışına katıldı.

Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş İlçelerine hizmet edecek olan Halkalı–Başakşehir- Arnavutköy -İstanbul Havalimanı kağıthane-Beşiktaş Metro Hattı çalışmalarında incelemede de bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu depo sahası açılışında yaptığı konuşmada, 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metrosunun 2018 yılında yapımına başlandığını aktardı.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında, Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Arnavutköy-1, Arnavutköy-2 ve havalimanı Kargo olmak üzere 8 istasyonun olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunun inşa edildiğini kaydetti.

DİĞER METROLARLA ENTEGRE OLACAK

İstanbul Havalimanı metro hattının işetmeye alınmasıyla Arnavutköy- Beşiktaş arası seyahat süresi 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arası seyahat süresi 48 dakika, Küçükçekmece - Kemerburgaz arası seyahat süresi 50 dakika olacağını belirten Karaismailoğlu, "Halkalı – İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden hatlarla da entegre olacak. Gayrettepe – İstanbul Havalimanı ile bütünleşik olarak, Yenikapı – Hacıosman Metrosu ile Gayrettepe'de, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı'nda, Sultangazi–Arnavutköy Hattı ile Fenertepe'de, Kirazlı–Metrokent–Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir'de, Bakırköy–Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy'de, Mahmutbey-Esenyurt Metro Projesi ile Halkalı Stadı'nda, Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile Halkalı'da entegrasyon sağlıyacağız" dedi.

'TÜNEL İMALATLARINDA YÜZDE 100 İLERLEME SAĞLANDI'

Küçükçekmece Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro inşaatında gece-gündüz çalışıldığını ifade eden Bakan, "Gelinen nokta itibariyle projede 8 TBM çalıştırıldı. TBM kazısı ile yapılacak toplam 56 bin 95 metrelik ana hat tünellerinin tamamı tamamlandı ve TBM tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandı. Projedeki tüm istasyonlarımız NATM Tünel şeklinde açıldı. Bütün istasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında bugüne kadar toplamda 15 bin 908 metre NATM tüneli kazısı tamamlanarak NATM tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandı. Böylelikle proje kapsamında, TBM tüneli ve NATM tüneli olmak üzere toplam 72 bin 3 metre tünel inşaatını tamamladık. Hat üst yapısı, inşaat elektromekanik ve sinyalizasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Proje kapsamında bugün itibariyle nihai betonarme kaplamaların yüzde 90'ını tamamladık. Elektrik, mekanik ve sinyalizasyon çalışmaları tüm işlere paralel olarak devam ediyor. Proje genel ilerlemesinde yüzde 87 seviyesine ulaştık" diye konuştu.

'İSTANBUL'A HİZMET EDECEK KOMPLEKS BİR TESİSİ İSTANBUL'A KAZANDIRDIK'

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-kağıthane Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak 124 bin metrekarelik 176 Araç kapasiteli Depo Sahası ve Atölye Binası tasarım ve imalat işlerinin de tamamladığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesinin 1'inci etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek. Depo sahasıyla birlikte işletmeyi yürütecek personelin kullanacağı ofisler, toplantı salonları, teknik odalar ve diğer yardımcı tesisler ile İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi İstanbul'a kazandırdık. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunu da burada yaparak İstanbul Havalimanı Metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak" şeklinde konuştu.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ile birlikte yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'un 366 kilometre metro ağına sahip olacağının altını çizen Balan Karaismailoğlu, "İmalat süreçlerini tamamladığımız sinyalizasyon sertifika süreci devam eden Kağıthane- İstanbul Havalimanı, önümüzdeki günlerde açıyoruz. Sonrasında Başakşehir- çam ve sakura şehir hastanesi Kayaşehir, metro hattını, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesini, Gayrettepe-Kağıthane,metro hattını, Bakırköy-Kirazlı Metro Hatları ve Altunizade Çamlıca metro hattı çalışmalarını da tamamlayacağız" diye konuştu.

'MOTORU YERLİ ÜRETİM OLAN METRO TRENLERİ İSTANBUL'A HİZMET VERECEK'

Bakanlık tarafından oluşturulan uzman heyetin 300'den fazla yerli üreticiyle teker teker görüştüğünü ve araçların nasıl yerlileştirileceğine çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu şu bilgileri aktardı: "Küçükçekmece Halkalı-İstanbul Havalimanı projemiz de dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinden biri olarak eser fırtınamız içinde yerini alacak. Bu projede hizmet edecek araçlar yüzde 60 yerli üretim şartını sağlayacak. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbul'da hizmet verecekler. İlk defa yerli ve milli imkânlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak."

'HALKA HİZMET YOLUNDAN BİZİ 20 YILDIR AYIRAMADILAR'

20 yıldır halka hizmet yolundan ayrılmadıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Başkaları kilometrelerce laf üretir, millete bir faydaları dokunmaz. Bizler işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var. Gözümüz Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerimize sunacağımız aydınlık gelecektedir! 20 yıldır neyin sözünü verdiysek yaptık. Çok şükür, milletimiz de bizden teveccühünü esirgemedi. Yaptığımız işler, ülkemize kazandırdığımız başarılar, milletimiz için gurur kaynağı oldu. Ancak, herkes ülkesi adına sevinmeyi, devletinin, milletinin çıkarını sahiplenmeyi maalesef beceremiyor. İstanbullu hemşerilerimiz, temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri, yerine, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi yeni ve kendilerine fayda sağlayacak projeleri yakından takip ediyorlar. Şimdi bu karalama kampanyaları yapanların birbirleriyle koltuk savaşına girdiklerini görüyoruz. Kendi ikballerinden başka bir şey düşünmeyen, milleti her zaman bir araç olarak kullanmaya çalışanların durumu ibretliktir. Bizler 2053 hedeflerimiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul ulaşım ana planı, İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmek için Bakanlık olarak çalışıyoruz" dedi.