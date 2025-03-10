Türkiye’nin en mutlu şehirleri listesi belli oldu: Türkiye’nin en mutlu ili hangisi? İşte şaşırtan tablo

TÜİK, Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini açıkladı. Şaşırtan listeye göre, şehirlerin mutluluk oranı birbiriyle farklılık gösteriyor. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehri hangisi? İşte dikkat çeken tablo...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTLU 10 ŞEHRİ!

10 - ŞIRNAK

% 71.36 oranıyla Şırnak