Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu

Türkiye'nin en soğuk gecesi sabah saat 06.00'da yapılan ölçüm ile ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en soğuk bölgesi eksi 20.2 ile Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyü olurken, ikinci sırada eksi 20.1 ile Bolu Merkez Batı Karadeniz Orman Araştırma, üçüncü sırada eksi 19'ya Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

Soğuk iller arasında dördüncü sırayı eksi 17 ile Niğde Ulukışla Bolkar Dağları, beşinci sırayı eksi 15.7 ile Rize'nin Çamlıhemşin Palovit Yaylasında oldu. 6. Sırada da eksi 15.5 ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevinde yaşanırken, 7. Sırada eksi 15.5 ile Rize İkizdereOvit bölgesinde, 8. Sırada eksi 14.7 ile Gümüşhane Olucak Karayayla, 9. Sırada eksi 14.5 ile Erzurum Yakutiye/Kırkgöze Dumlu ve 10. Sırada ise eksi 14.4 ile Bolu'nun Abant Gölünde yaşandı.