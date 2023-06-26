Türkiye’nin en uzun nehri! Ceylanpınar- Mardin Nehri

Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalı ile Mardin ovasına taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar nehri Türkiye'de yapılan en uzun yapay nehirdir. 221 kilometrelik uzunluğuyla Süveyş Kanalı'ndan daha uzun. Atatürk Barajı'nın sularını Şanlıurfa'dan Mardin'e aktarıyor. 835 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı'nın yapımı tamamlanma aşamasına gelindi. Projenin bitmesiyle birlikte bölge halkı ve çiftçiler, 2 milyon 167 bin 930 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak, 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanması planlanıyor.