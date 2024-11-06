Türkiye’nin en yaşlı Kore Gazilerinden 97 yaşındaki Pirağa Uzun mutluluğunu SABAH’A anlattı

Trabzon'da önceki gün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe süper lig maçını Türkiye'nin en yaşlı Kore Gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Pirağa Uzun, Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel misafiri olarak maça getirildi. Oturduğu Çukurçayır mahallesindeki evinden özel araçla alınarak Papara Park Stadyumuna getirilen 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun ,maçı başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte protokol tribününden takip etti. Sabah Muhabiri Özgür Özdemir, Gazi Uzun'u evinde ziyaret etti. Hayatında ilk defa stadyuma giderek maç izlediğini söyleyen Türkiye'nin en yaşlı Kore Gazisi Pirağa Uzun, mutluluğunu SABAHA anlattı.
"O GÜNÜ YAŞADIĞIM BOYUNCA UNUTAMAM"
Kore Gazisi 97 yaşındaki Pirağa Uzun, "Hayatım boyunca Trabzonspor'umuzun maçları kaçırmadım. Eskiden radyodan dinlerdim, sonra da televizyondan izlemeye devam ettim. Geçtiğimiz gün takımımızın burada Fenerbahçe'yle maçı vardı. Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan beni arayarak maça davet etti. Özel davetlisi olarak evimizin önüne araç gönderdi. Oğlumla birlikte bizi alıp, önce yemeğe gittik. Sonra da stadyuma gittik. Maçı protokolde onunla birlikte izledik. Hava soğuktu biraz üşüdüm ama maçı canlı seyredince soğuğu unuttum. Yanımıza Vali, Emniyet müdürü geldi. Çay içtik, sohbet ettik ,ısındım.97 yaşıma geldim, Trabzonspor başkanı sayesinde ilk defa stadyuma maça gittim. Bu duyguyu 97 yaşımda yaşadım. Şükürler olsun. Maç başlamadan önce tüm stadyum Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Hep birlikte İstiklal marşımızı okuduk . Sonra Trabzon gol atınca ayağa fırladım, sevincimden ağladım. Taraftarlar güçlü bir şekilde takımı destekliyor. Onların sesi hala kulağımda. Maşallah çocuklar diye onlara seslendim. Malesef ki maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Moralim çok bozuldu. Trabzon'da oynanan maçı gelen misafir takım yenip gitmesi beni yıktı, çok üzüldüm. Bundan sonra yaşadığım sürece stadyumda maçları izlemeye çalışacağım. O günü yaşadığım boyunca unutamam. Stadyumda maç izlemeye devam edeceğim" dedi.
Gazi Pirağa Uzun'un oğlu Şerif Uzun ise,babam hayatı boyunca ilk defa Trabzonspor başkanı sayesinde stadyumda maç izledi. Babamla birlikte kardeşim Efe ile stadyuma gittik. Babamın stadyumda yaşadığı mutlululuğu unutamam. Hava soğuktu. Maç başlarken İstiklal marşını asker selamı vererek güçlü bir sesle okudu. Sonra çay içtik biraz ısındı. Maçta gözlerini futbolculardan bir an ayırmadı. Fernerbahçe maçı kazandı.Babam ağlamaya başladı. O güzel anları bize yaşatan Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyoruz"
"SAĞLIKLI YAŞAMIMI DOĞAL BESLENMEYE BORÇLUYUM"
Bu yaşıma kadar sağlıklı yaşamımı yaylalarda doğal ürünlerle beslenmeye borçluyum. Dağlarda inek baktım, taze süt ve tereyağı yedim, tarla ektim ,ektiğim fasülye,domates,mısır gibi ürünlerle beslendim. Çok çalıştım, Atalarımızın dediği gibi "çalışan demir pas tutmaz". Bende pas tutmadım "dedi