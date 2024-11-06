Türkiye’nin en yaşlı Kore Gazilerinden 97 yaşındaki Pirağa Uzun mutluluğunu SABAH’A anlattı





"O GÜNÜ YAŞADIĞIM BOYUNCA UNUTAMAM"

Kore Gazisi 97 yaşındaki Pirağa Uzun, "Hayatım boyunca Trabzonspor'umuzun maçları kaçırmadım. Eskiden radyodan dinlerdim, sonra da televizyondan izlemeye devam ettim. Geçtiğimiz gün takımımızın burada Fenerbahçe'yle maçı vardı. Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan beni arayarak maça davet etti. Özel davetlisi olarak evimizin önüne araç gönderdi. Oğlumla birlikte bizi alıp, önce yemeğe gittik. Sonra da stadyuma gittik. Maçı protokolde onunla birlikte izledik. Hava soğuktu biraz üşüdüm ama maçı canlı seyredince soğuğu unuttum. Yanımıza Vali, Emniyet müdürü geldi. Çay içtik, sohbet ettik ,ısındım.97 yaşıma geldim, Trabzonspor başkanı sayesinde ilk defa stadyuma maça gittim. Bu duyguyu 97 yaşımda yaşadım. Şükürler olsun. Maç başlamadan önce tüm stadyum Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Hep birlikte İstiklal marşımızı okuduk . Sonra Trabzon gol atınca ayağa fırladım, sevincimden ağladım. Taraftarlar güçlü bir şekilde takımı destekliyor. Onların sesi hala kulağımda. Maşallah çocuklar diye onlara seslendim. Malesef ki maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Moralim çok bozuldu. Trabzon'da oynanan maçı gelen misafir takım yenip gitmesi beni yıktı, çok üzüldüm. Bundan sonra yaşadığım sürece stadyumda maçları izlemeye çalışacağım. O günü yaşadığım boyunca unutamam. Stadyumda maç izlemeye devam edeceğim" dedi.