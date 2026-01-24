Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürü Avrupa Konseyi’nde sergilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında hazırlanan sergi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2026 Kış Oturumu süresince 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Avrupa Konseyi çatısı altında sunulacak.



TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL DOKUMA KÜLTÜRÜ SERGİLENECEK



Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilecek "Türkiye Dokuma Atlası- Kumaşın Hafızası" sergisi ile Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı amaçlandı. Sergiyle Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alınarak kapsamlı bir kültürel miras sunumu gerçekleştirilecek. Proje kapsamında üretilen seçkin eserler bir araya getirilerek dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilecek.



AVRUPA KONSEYİ'NİN İLKELERİYLE UYUMLU BİR SERGİ



Avrupa Konseyi'nin kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle örtüşen Sergide kırsal kültür, bilgi, beceri ve gelenekler yoluyla şekillenen, toplumsal aidiyeti güçlendiren yaşayan bir miras olarak ele alındı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde kabul edilen "Kültürel Miras ve İklim Değişikliği" raporu ile Türk Delegasyonu üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından hazırlanan "Avrupa Kırsal Kültürünün ve Mirasının Korunması" başlıklı raporun içeriğinde de bu proje sergi ele alınan geleneksel üretim pratikleri ve sürdürülebilir kültürel miras yaklaşımına yer verildi.



KADINLAR KENDİ EVİNDE DOKUMA YAPIYOR



Ait olduğu coğrafyanın iklimini, yaşam biçimini, toplumsal yapısını ve estetik anlayışını yansıtan sergide motifler, renkler ve dokuma teknikleri, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi birikimini anlatacak. Öte yandan kırsal bölgelerde kadınlara istihdam oluşturan alanların çeşitlendirilmesi, kadınların sosyal haklarını ve güvencelerini koruyan işlerde çalışmaları, kadın emeğinin karşılık bulması ve kırsal kalkınmanın kalıcı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurs merkezlerinde yürütülen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında kadınlara dokuma eğitimi alan kadınlar kendi evlerinde dokuma yaparak Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle kooperatiflerini kurabiliyor.

DOKUMALAR DOĞA VE SIFIR ATIK YAKLAŞIMINA UYGUN



Sergide yer alacak geleneksel dokumalar; doğal lifler, yerel hammaddeler ve çevreyle uyumlu üretim süreçleriyle hayata geçirildi. Kimyasal yoğun üretim anlayışından uzak, doğaya saygılı yöntemlerle üretilen bu dokumalar, sürdürülebilir çevre yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirildi. Sıfır atık yaklaşımıyla da uyumlu olan dokumada üretilen her kumaş, bir yandan da atık yaratmayan tasarım anlayışını temsil ediyor.