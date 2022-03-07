Türkiye’nin gizli kahramanları: Mavi ve Negro

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda, suyun içinde kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro', Türkiye'nin gizli kahramanları oldu. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri olan Mavi ve Negro, yaşanan deprem, sel, çığ, toprak kayması vb. olaylar sırasında yaşamını yitiren, kaybolan veya cinayete kurban giden kişilerin cansız bedenleri bularak geride bekleyen acılı ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpiyor. Mavi ve Negro fırtına ve karlı ortamda eğitmeleri tarafından gerçekleştirdiği kadavra arama çalışmalarına SABAH katıldı.

EĞİTMENİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında kadavra alanında 5 ay eğitilen Mavi ve Negro, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde Köpek Unsurları Bölük Komutanlığında teslim edilerek hizmete başladı. Trabzon'un Aralık İlçesi'nde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpeği Mavi, sel bölgesinde su içerisindeki cansız insan bedenine tepki vermesi eğitmenin dikkatini çekti.

25 METRE SUYUN ALTINDAKİ KADAVRAYA TEPKİ

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı bir ilke imzaya attı. JÖAK, TOBB ve Yıldırım Beyazıd Üniversiteleri ile kadavra üzerine protokol imzaladı. Mavi ve Negro, bilim ve insanlığa faydalı olunması için bedenini bağışlayan kişilerin kadavraları üzerinde çalıştı. Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı, zodyak botlarına bindirmeye alıştırarak çeşitli hız testi ile Mavi ve Negro'nun suyun altında bulunan kadavraya tepki verme refleksleri ölçüldü. Bunun yanında bir katilin cinayet sonrası yakalanmamak için uyguladığı yöntemlerin başında gelen cesedi parçalarına ayırmak, yakmak veya betona toprağa gömmek gibi olaylara karşı eğitmenler her olasılığı düşünerek eğitimleri o yönde verdi. Türkiye'de zaman zaman meydana gelen çığ olaylarında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Mavi ve Negro, çığ sonrası arama faaliyetlerinde bulunmaları için fırtınanın olduğu ve karın yoğun olduğu bölgelerde eğitimler verildi. 8 ay süren zorlu eğitimler sonrası Mavi ve Negro karada olduğu gibi suyun 25 metre altında da insanlara ait cansız bedenlere tepki vermeyi başardı.

SINIRLAR ZORLANDI

Köpek Unsurları Bölük Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, AFAD, Jandarma, Emniyet ve değişik sivil toplum örgütleri bünyesinde kadavra köpeklerinin görev yaptığını aktardı. Gördü, "Su altında kadavra aramaya dair dünyada ve Türkiye'de yapılmış bir çalışma yapılmadığını gördük. Su altında da kadavranın tespit edileceğini düşündük. Üst düzey kadavra arama köpeği olan Mavi ve Negro, bu alana yönlendirdik. Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı olarak eğitmenlerimiz ile birlikte su üstü, su kenarı, balçıklı alanlar, derin ve soğuk sular, rüzgarlı havalar, baraj ve nehirlerde sürekli olarak çalışma gerçekleştirdik ve verileri not ettik" dedi.

MAVİ VE NEGRO İLE GRUR DUYUYORUZ

Kadavra köpek eğiticisi ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uçar, Mavi ile olan dostluğunu anlatı. Uçar, "Mavi ile 2017 yılında tanıştık. Mavi benim evladım gibi. Onun bütün her şeyi ile ben ilgilenirim. Hastalandığında başında beklerim. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılarım. Ben onun babasıyım oda benim oğlum"diye konuştu.

Mavi'nin diğer kadavra köpeklerinden farklı bir özelliği olduğunu söyleyen Uçar, "Mavi'nin en önemli özelliği arama yaparken kafasının sürekli olarak yerde tutar. Diğer kadavra köpeklerine nazaran hareketleri yavaş. Bu da benim açımdan olumlu bir durum. Çünkü diğer köpekler arama noktalarında hızlı hareket edebiliyor. O yüzden aramayı daha dikkatli bir şekilde yapıyor. Türkiye'nin 41 ilimizde kayıp şahıs, deprem, sel, çığ, adli vakaların olduğu 41 olaya müdahale etti. Vatandaşlarımızın cansız bedenlerini bulmak hoşumuza gitmiyor ama geride bekleyen ailelere teslim ettiğimizde ve mezarlarının olacak olduğunu düşündüğümüzde bizim içimizi bir nebze rahatlatıyor. İnsanlar yakınlarının kayıp olmaktansa bir mezarlarının olmasını istiyorlar. Bizde bunu bulduğumuz zaman insanların bu isteklerini gerçekleştirdiğimiz için köpeklerimiz ile gurur duyuyoruz.

Kadavra köpeği Negro'nun hızlı ve çevik olduğunu aktaran kadavra köpek eğiticisi ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Sercan Tunç, "Negro bir köpekten öte benim için bir dost, bir arkadaş. Onun bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Vaktimizin çoğunu beraber geçiriyoruz. Kadavra arama konusunda üstün başarıları var. Biz üstüne 8 ay su altı kadavra eğitimi vererek onu daha da başarılı yaptık. Onun her cansız bedene ulaşması bize gurur veriyor. Çünkü acılı ailelerin umutsuz bekleyişine son veriyor" dedi.

BOZKURT SEL FELAKETİNDE 8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketi sonra bölge giden ilk ekiplerden olduklarını söyleyen kadavra köpek eğiticisi ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Sercan Tunç, " Yıkılan enkaza ilk olarak köpeklerle girdik. Burada aramamızı yaptık. İlk önce canlı insan var mı diye baktık. Canlı insan kokusuna köpeklerimiz tepki vermedi. Peşine kadavra köpeklerimiz Negro ile girdik. Kadavra köpeğimiz Negro, enkazın altında birkaç noktada tepki verdi. Tepki verdikten sonra arkadaşlarımızı o bölgeye yoğunlaştırdık. O bölgeye yapılan aramada ne yazık ki 5 cansız bedene ulaşıldı" diye konuştu.

Bozkurt'ta bir apartmanın bodrum katında kadavra köpeği Negro ile yeniden arama faaliyetinde bulunduklarını söyleyen Tunç, "Negro isimli köpeğimiz yine tepki verdi. Tepki verdiği alanda sel suları çok fazlaydı. Yani suda tepki verdi. Ardından orada 1 gün suyun tahliyesinin olmasını bekledik. Çünkü buradan çıkan sonuç bizler için çok önemliydi. Köpeğimiz suda tepki verdi. Suyun tahliye edilmesinin ardından 1 gün sonra köpeğimizin tepki verdiği noktadan 3 tane cansız bedene ulaşıldı. Köpeğimiz şu ana kadar 8 tane cansız bedene tepki vererek kısa sürede bunlara ulaşmamıza katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN CANSIN BEDENİNE ULAŞTI

Jandarma Genel Komutanlığının ilk kadavra köpeği olan Mavi, Türkiye'nin 41 ilinde yaşanmış 41 olaya müdahale etti. Mavi'nin başarı sağladığı olayların başında Müge Anlı'nın Tatlı ve Sert programında gündeme getirdiği ve Türkiye'de uzunca süre konuştuğu 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolması olayı oldu.

Ağrı'da, kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde kadavra köpeği Mavi tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

SUYUN 4 METRE DERİNLİKTEKİ CESEDİ TESPİT ETTİ

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan Çanakkale'ye getirilen suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro, Türkiye'de ilk kez suda kayıp kişi arama çalışmasına katıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinin botlarına bindirilerek, Ayvacık Barajı göletine düşen araç ile birlikte kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmasına katıldı. Mavi ve Negro, ilk gün suda 2 noktada koku alarak, tepki verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde Mavi, Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu yere yakın bir noktada, üçüncü gününde de kayıp otomobilin yakınındaki noktaya tepki verdi. Bunun üzerine aynı noktalara Negro götürüldü. Negro da Mavi ile aynı tepkileri verdi. Aradan geçen 8 güne rağmen bulunamayan Mürsel Meracıoğlu için yeniden başlatılan arama çalışmalarında Negro, otomobilin çıkarıldığı noktada yeniden tepki verdi. Aramalar, bu alanda yoğunlaştırıldı. Dagıçlar, kısa süre sonra Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

DEPREM VE ÇIĞ'DA ÖN SAFLARDA YERİNİ ALDI

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altına kalan 6 kişinin İzmir'de yaşanan depremde ise 12 vatandaşın cansız bedenine ulaşan Mavi, Van'ın Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketi aramalarında ise; 3 vatandaşın cansız bedeni bulunmasını sağladı.