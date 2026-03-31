Türkiye’nin gurur kaynağı Türk Yıldızları üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Dünyanın sayılı akrobasi timleri arasında yer alan ekip, fuar kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek havacılık alanındaki deneyimlerini paylaştı. Söyleşide; Yarbay Kürşat Kömür, Binbaşı Sami Yalçın, Üsteğmen Fatih Sağlam ve Türk Yıldızları'nın en genç pilotu Üsteğmen Berkalp Bilgi, Türk havacılığının gelişimi, akrobasi uçuşlarının incelikleri ve pilotluk mesleğinin gerektirdiği nitelikler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. "En asil görevimiz Türkiye'yi temsil etmek" vurgusuyla gerçekleştirilen programda, Türk Yıldızları pilotları mesleklerine duydukları sorumluluğu ve disiplinli çalışma süreçlerini öğrencilerle paylaştı.

Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, gençler merak ettikleri soruları doğrudan pilotlara yönelterek interaktif bir deneyim yaşadı. Program, özellikle havacılık ve savunma sanayiine ilgi duyan öğrenciler için önemli bir buluşma noktası oldu. Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya gelerek fuara sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ettiler.