Türkiye’nin ilk Aile Üniversitesi Boğaziçi’nde açıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen Aile Üniversitesi Programı'nın açılış etkinliği dün yapıldı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün aile yapısının risk altında olduğunu söyledi. Türkiye nüfusunda düşüş yaşandığına dikkati çekti. Nüfusun yükseltmesinin düşmesinden daha zor olduğunu vurgulayan Yenigün, "İleride en büyük alarm, sosyal sigorta kurumumuzda olacak. Artık kendisini yenileyemeyecek, yaşlı nüfusuna bakamayacak hale gelecek. Bu yüzden alarm veren noktalarda da 'Nüfus Politikaları Kurulu' diye bir kurul oluşturduk. Çocuk yardımlarıyla ilgili çok düşük bir rakam vardı, 300 lira gibi. Biz ilk doğumda 5 bin, ikinciye her ay olmak üzere 1500 ve üçüncü de 5 bin olmak üzere yardımlar yapıyoruz" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan program anneleri, babaları, çocukları hatta büyükanne ve büyükbabaları aynı çatı altında buluşturacak. Aile Üniversitesi'nde verilecek dersler haftalık programlardan oluşacak. Program kapsamında katılımcıların iletişim, empati, problem çözme, dijital okuryazarlık ve sağlıklı yaşam gibi alanlarda beceri kazanımları amaçlanıyor. Programın 2025 yılı boyunca ülke genelinde yaygınlaştırılması ve diğer yerel yönetimlerin de sürece dahil edilmesi hedefleniyor.





HANGİ PROGRAMLAR VAR?

PROGRAM, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) koordinasyonunda iki fazda yürütülecek. İlk fazda "Anne", "Baba" ve "Evlilik" fakülteleriyle başlayan model, ikinci dönemde "Büyükanne- Büyükbaba" ve "Çocuk" fakülteleriyle genişleyecek. Program, yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratik ve deneyim temelli modüllerle zenginleştirilmiş durumda. Bu kapsamda "Büyükanne ve Büyükbaba ile Sözlü Tarih"atölyeleriyle kuşaklar arası hafıza aktarımı teşvik ediliyor. Babalar için Finansal Okuryazarlık" eğitimiyle aile ekonomisi yönetimi güçlendiriliyor. "Anne-Baba için Dijital Dünya Rehberi" ile teknolojik bilinç yükseltiliyor.