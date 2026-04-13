Türkiye’nin ilk 'Dil Köyü' açıldı! Bilal Erdoğan: "Bu projenin hayalini kuruyorduk"

Türkiye'de Hukuk, İletişim ve İslam Fakülteleri gibi çok sayıda Fakültenin yanı sıra Diller Okuluyla da, Arapça'dan Çince'ye 18 farklı dilde kaliteli eğitim veren İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Dil Köyü proje zincirine Yalova'yı da ekledi. Açılışa, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Üniversite Rektörü Prof Dr. Atilla Arkan, İHÜ Dil Okulları Müdürü Dr. Furkan Alpat ve akademik kadronun yanı sıra öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dil köyünde 21 derslik ve konferans salonları ile birlikte 88 Bnugalov ve 230 oda yer alıyor.

"YURT DIŞINA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLUŞTURUYORUZ"

Açılışta konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Dilköy'ün üniversitenin kuruluşundan bu yana hayalini kurdukları projelerden biri olduğunu belirtti.

"İHTİYACI KARŞILAYAN BİR ORTAM OLUŞTURDUK"

Dil öğreniminde en önemli unsurun ihtiyaç ve doğru ortam olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "En iyi öğretmenler ve materyaller olsa bile, kişi o dili öğrenmeye ihtiyaç hissetmezse başarı sağlanamaz. Biz burada bu ihtiyacı karşılayan bir ortam oluşturduk" dedi. Dilköy ile yurt dışına gitmeden dil öğrenme imkânı sunmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, projenin ilerleyen süreçte farklı dillerde ve daha geniş kapasiteyle hizmet vereceğini ifade etti.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Programda konuşan Rektör Atilla Arkan, üniversitenin dil eğitimine büyük önem verdiğini belirterek, Dilköy'ün bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu söyledi. Arkan, farklı coğrafyalarda kurulan dil eğitim merkezleriyle birlikte bu modelin daha da genişletileceğini ifade etti.

24 SAAT ESASINA DAYALI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dilin 7 gün 24 saat boyunca yaşayarak öğrenileceği Dil Köyü, ilk, orta, lise ve Üniversite öğrencilerinin yanı sıra 7'den 70'e herkese açık olacağını belirten İHÜ Dil Okulları Müdürü Dr. Furkan Alpat, "Dil köyü farklı yaş gruplarına hitap eden kapsamlı bir yapıya sahiptir. Herkes bu deneyimden faydalanabilir. Burada amaç, öğrencilerimizin, İngiltere'ye yada Amerika'ya gitmeden, kendi kültürel ve ahlaki değerlerimize uygun bir şekilde, güvenli ve korunaklı bir ortamda hedef dili yaşayarak öğrenmeleridir" dedi.