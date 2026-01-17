Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı mehmetçikle buluştu

Türkiye savunma sanayiinde çığır açan bir projeye daha imza atıldı. Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), tüm kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim ilk araç olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Mehmetçiğin sahadaki ihtiyaçları esas alınarak modernize edilen M113 serisi zırhlı personel taşıyıcı, proje kapsamında yüzde 100 elektrikli hale getirildi. Program doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne toplam 50 adet E-ZPT teslim edilmesi planlanıyor.

376 GÜN SÜREN ZORLU TESTLERDEN TAM NOT

E-ZPT'nin 14 Ekim 2024'te başlayan kalifikasyon testleri tam 376 gün sürdü. Gerçek muharebe koşulları simüle edilerek gerçekleştirilen testlerde araç; 3 bin kilometre dayanıklılık, 1.600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt, 600 kilometre stabilize parkurlarını başarıyla tamamladı.

Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme, aşırı sıcak ve soğuk hava testlerinden kusursuz performansla çıkan E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 personel olmak üzere 7 personel taşıma kapasitesine sahip.

ÇEVREYE DUYARLI, SESSİZ VE DAHA GÜÇLÜ

MKE mühendislerinin imzasını taşıyan E-ZPT, çevre dostu teknoloji ile üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle ise 650 kilometreye kadar menzil sunan araç, 0'dan 50 km/s hıza sadece 8 saniyede ulaşabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte doldurulabiliyor.

Yüksek güvenlikli batarya yapısı, düşük bakım ve onarım maliyeti ve farklı faydalı yüklerle tam uyum yeteneğiyle dikkat çeken E-ZPT; yaklaşık 15 ton ağırlığa ve 2,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Araçta ayrıca 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de bulunuyor.

İHRACAT POTANSİYELİYLE KÜRESEL SAHNEDE

Elektrikli tahrik sisteminin zırhlı araçlara entegre edilmesi ve M113 platformunun dünyanın birçok ülke ordusunda kullanılıyor olması, E-ZPT'yi yüksek ihracat potansiyeline sahip stratejik bir ürün haline getiriyor. Düşük akustik ve termal izi sayesinde sahada önemli avantaj sağlayan E-ZPT, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye, E-ZPT ile sadece yeni bir araç değil; savunmada sessiz, çevreci ve yüksek teknolojiye dayalı yeni bir dönemi de başlatmış oldu.