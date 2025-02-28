Türkiye’nin ilk golf hocası iş kadını, Beyhan Benardete son yolculuğuna golf sopası ve topu ile uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 61 yaşındaki Beyhan Benardete'ye önceki gün yakınları ulaşamayınca jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Benardete'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikten sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a getirildi. .

Cenazesi İstanbul'a getirilen Türkiye'nin ilk golf hocası Beyhan Goldman Benardete için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü golf oyuncusunun ailesi, yakınları, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, İş adamı Ali Ağaoğlu, Siyasetçi Hüsamettin Özkan, Oyuncu Hülya Avşar, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze töreninde Benardete'nin tabunun yanına golf sopası, golf topu ve eldiveni konulması dikkat çekti.

Benardete'nin cenazesi Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.