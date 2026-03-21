TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde 15 bin metrekarelik alanda devam eden hızlı tren fabrikasının yapım çalışmalarında 4,5 ayda yüzde 55 ilerleme sağlandı. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde fabrikayı hizmete almayı hedefliyoruz. 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere raylı sistemler alanındaki yerli ve milli hızlı trenler bu tesiste hayat bulacak. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkânlarımızla üreteceğiz"
Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasında geri sayım