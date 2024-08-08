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Giriş Tarihi: 8.8.2024 15:56 Son Güncelleme: 8.8.2024 16:02

Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahına son veda

Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahı 95 yaşında hayatını kaybeden Aysima Altınok son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahına son veda

Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı ve dünyada beyin ve sinir cerrahisindeki çalışmalarıyla tanınan Aysima Altınok 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Altınok için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınok'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Altınok'yun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

"TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BEYİN CERRAHI"

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen Aysima Altınok, 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki asistanlığı ile birlikte 1959 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Altınok, 30 yılı aşkın bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev almıştı. Birçok yurt dışı yayını da bulunan Altınok, Türkiye ve dünyanın önde gelen nöroşirürji ve cerrahi dernekleri ve çeşitli STK'larda da önemli görevlerde bulundu. Altınok'un özellikle kız çocuklarının eğitimine yönelik birçok çalışması olduğu biliniyor.

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Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahına son veda
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