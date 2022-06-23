Türkiye’nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman rahmetle anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, makamında kabul edip çiçek verdiği kadın mühendislerle ilgili yaptığı açıklamada, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan adın mühendislerimizi kutluyorum. Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Kadın mühendislerimiz ülkemizdeki birçok sektörde başarıyı çalışmalara imza atmaktadır. Kadınlarımızın başarıları da bizleri mutlu etmektedir" dedi.