Türkiye’nin ilk şehir hastanesi 7 yaşında

SEVEK EDEN DEĞİL SEVK ALAN HASTANE

Yozgat Şehir Hastanesi ile sevklerin bittiği gibi dışarıdan sevklerin alındığına dikkat çeken Mustafa Kozan, şunları aktardı: "Hastane dışından hastanemizde yıllık yaklaşık 5 bin hasta sevki kabul edildi. Bugüne kadar toplam 13 bin 902 tanısal anjiyoplasti işlemi yapılıyor. Ayrıca bugüne kadar 17 bin 534 doğum gerçekleşti. 2023 yılı itibari ile 42 hasta diyaliz hizmeti alırken, 7 yılda toplam 302 hastaya diyaliz hizmeti verildi. Hastanemizden bugüne kadar bin 292 yabancı hastamız sağlık hizmetlerinden istifade etti.

Yozgat Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri modelinin ilki olması bakımından model oldu, örnek oldu. Sağlıkta pek çok kalite belgesine sahip olan hastanemiz sadece Türkiye'de değil pek çok dünya ülkesinden sağlık kuruluşlarına da örnek oldu. Böylesine önemli bir hastanede ciddi bir sorumluluk üstlendiğimizin bilinci ile Yozgat Şehir Hastanesi'nin çok uzun yıllar bölgede sağlık saçan bir şifa kapısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.