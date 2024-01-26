Türkiye’nin ilk şehir hastanesi 7 yaşında

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, 17 Ocak 2017'de açılarak hasta kabulüne başladı. Anadolu'nun sağlıkta gülen yüzü, şifa kapısı olan şehir hastanesi modelinin ilkini temsil eden Yozgat şehir hastanesi bölgenin sağlıktaki önemli merkezlerinden bir tanesi oldu.
TÜRKİYE'NİN İLK ÖRNEK MODELİ YOZGAT!
Anadolu'nun kalbinde Yozgat'ta kurulan Yozgat Şehir Hastanesi'nin kurucu başhekimliğini halen Ankara Bilkent Şehir Hastaneleri Koordinatör Başhekimliği görevini başarıyla yürüten Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel yaptı. Surel ve ekibinin yoğun çalışmaları neticesinde Sağlık Bakanlığı'nın Şehir Hastaneleri için planladığı örnek bir sağlık model de oluşmuş oldu.
Sabah Yozgat Muhabiri Tarık Yılmaz'a, 7'nci yılında Şehir Hastanesi hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, 13 Ocak 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi'nin geçen 7 yılda 1 milyon 113 bin 109'u acil olmak üzere toplam DA yaklaşık 7 milyon hastaya sağlık hizmet sunumunun yapıldığını söyledi.
MODERN VE TAM DONANIMLI BİR FİZKİ KAPASİTEYE SAHİP!
Yoğun bir mesai ile yürüttüğü başhekimlik görevinde hastalarla sürekli iç içe olan ve hastane sonrası süreçte de ziyaretler gerçekleştiren Kozan, şehir hastanesinin 500 yatak kapasitesi 142 bin metrekare kapalı alanı ile modern bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Kozan, günlük ortalama 90 cerrahi işlemin yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: "129 çift kişilik, 133 adet tek kişilik, 2 de süit odası ile önemli bir sağlık kompleksinde hizmet veriyoruz. 18 adet ameliyathane odası ile birçok başarılı ameliyat hizmeti verildi. Günlük ortalama 90 cerrahi işlemin yapıldığı hastanemizde bugüne kadar 160 bin 650 cerrahi işlem yapıldı. Açılışından bu güne yoğun bakımda toplam 28 bin 624 hastaya hizmet verildi. Hastanemizde yoğun bakım dahil olmak üzere 239 bin 680 hastaya yatış yapılarak tedavisi yapıldı."
SEVEK EDEN DEĞİL SEVK ALAN HASTANE
Yozgat Şehir Hastanesi ile sevklerin bittiği gibi dışarıdan sevklerin alındığına dikkat çeken Mustafa Kozan, şunları aktardı: "Hastane dışından hastanemizde yıllık yaklaşık 5 bin hasta sevki kabul edildi. Bugüne kadar toplam 13 bin 902 tanısal anjiyoplasti işlemi yapılıyor. Ayrıca bugüne kadar 17 bin 534 doğum gerçekleşti. 2023 yılı itibari ile 42 hasta diyaliz hizmeti alırken, 7 yılda toplam 302 hastaya diyaliz hizmeti verildi. Hastanemizden bugüne kadar bin 292 yabancı hastamız sağlık hizmetlerinden istifade etti.
Yozgat Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri modelinin ilki olması bakımından model oldu, örnek oldu. Sağlıkta pek çok kalite belgesine sahip olan hastanemiz sadece Türkiye'de değil pek çok dünya ülkesinden sağlık kuruluşlarına da örnek oldu. Böylesine önemli bir hastanede ciddi bir sorumluluk üstlendiğimizin bilinci ile Yozgat Şehir Hastanesi'nin çok uzun yıllar bölgede sağlık saçan bir şifa kapısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.