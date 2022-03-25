Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı yeniden sokaklara dönüyor

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yılın ardından Nisan'da Adana'da-10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23-27 Mart tarihleri yeniden sokaklarda kutlanacak. 26 Mart Cumartesi günü resmi açılış, kostümlü kortej ile Haluk Levent'in sahne alacağı karnaval konseri de gerçekleştirilecek. Bunun yanında birbirinden renkli kostümleriyle çeşitli koroların ve sanatçıların konserleri de karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak.
27 Mart Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak. Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro'ya yine Japonya'dan Hikaru Wabita eşlik edecek. Portakallı Lezzetler Yarışması, Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Muteşem Su Korteji, TJK Pony Club ve KindyRoo Çocuk etkinlikleri, Uluslararası tanıtım standları, Gastronomi Fikir Kulübü'nün Hızlı Dürüm Yeme Yarışması ve Mutfak Workshop'u ile TJK Portakal Çiçeği Koşusu karnavalda düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.
Bozkurt: "Muhteşem dönüş için hazırız"
Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalın ramazan ayına denk gelmesiyle bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek "En büyük yenilik 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklara, caddelere dönmek olacak. Karnavalı yeniden el ele, kol kola sevgi ve dostluk ile kutlamak. Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" dedi.
Karnavalın moral-motivasyon açısından da önemli olduğuna işaret eden Bozkurt şunları söyledi:
"Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemşiyesi altında buluşalım, tüm dünyaya Adana'dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz. Yeniden sokaklarda buluşuyor, el ele kol kola birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Büyük ve güçlü bir ülkenin insanları olarak yarına olan inanç ve umudumuzu da hiç kaybetmiyoruz. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin yaratan bu buluşma bizleri mutlu ediyor. Buna bir de Adana'nın pozitif enerjisi eklenince umutlarımızın tazelendiği, yarınlara güvenle baktığımız portakal ağaçlarının çiçek kokuları eşliğinde bir "bahar havası" yaşıyoruz."
KARNAVAL'DA NELER VAR?
Konserler
Hepimizin evlere kapandığı, çoğu zaman ise sıkıldığı pandemi döneminde ortaya çıkan ve bizleri gülümsetmeyi, eğlendirebilmeyi başaran, kendine has tarzıyla birbirinden güzel şarkılara birbirinden güzel yorumlar getiren "Pandami Music" 25 Mart Cuma, saat 20:00'de; 2020 Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi DJ' ödülünün sahibi "HEY! Douglas" 25 Mart Cuma, saat 21:30'da; 'Bu Saatten Sonra', 'Bir Sebebi Var', 'Kaybolurum Gülüşünde' gibi şarkılarıyla sevenlerini hem eğlendiren hem hüzünlendiren grup "İkilem" 27 Mart Pazar, saat 19:00'da 01 Burda AVM Sahne'de en sevilen şarkılarını Karnaval için söyleyecek.
DJ Performansları
Kemanı ağlatan, dinleyicileri coşturan DJ; "Uğur Yıldırım" 25 Mart Cuma, saat 22:00'de; DJ Gökhan Akkaş ise 27 Mart Pazar, saat 18:00'de Karnaval enerjisini zirveye taşıyacak.
Hızlı Kebap Yeme Yarışması
Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hiç kuşkusuz "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" olacak. Adana'nın damak çatlatan kebap dürümünü en hızlı kim yiyebilir? Bu sorunun cevabını 27 Mart Pazar günü Atatürk Parkı Sahnesi'nde öğreneceğiz.
Portakallı Lezzetler Yarışması
Karnavalda "Portakallı Lezzetler Yarışması" da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak. Farklı kategorilerde yapılacak yarışmanın finali 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu
Artık bir gelenek haline gelen "Karnaval Koşusu" için 27 Mart, saat 08:30'da Büyük Saat Kulesi önünden start verilecek; Adana, eğlenceye koşacak!
Japon Yukari Fumuro ve Hikaru Wakita
Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro'ya yine Japonya'dan Hikaru Wakita, kemanıyla eşlik edecek
Rengarenk Fest
"Girişte boyanı al, eğlenceye katıl" sloganıyla herkesi coşku dolu anlar yaşamaya davet eden Rengarenk Fest, Karnaval'ın en "renkli" etkinliği olmaya aday...
Yiyecek Atölyeleri
Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenecek atölyelerde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek. 23 Mart'ta Çikolata Atölyesi ve Meze Atölyesi, 24 Mart'ta ise Kebap Atölyesi ve Vegan atölyesi katılımcılarını bekliyor olacak.
Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Satranç Turnuvası
Çukurova Belediyesi tarafından Karnaval etkinlikleri kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 30 bin TL ödüllü "Uluslararası Satranç Turnuvası" 22-27 Mart tarihlerinde Çukurova Belediye Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.
E-Spor Turnuvası
Oyun tutkunları, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin katkılarıyla 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen Karnaval Kupası – DOTA 2 Turnuvası'nda 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.
Kamp ve Sürüş Etkinlikleri
Gündelik yaşamın stresinden uzaklaşmak, doğanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler soluğu çadırlarda ve bisikletlerde alacak. Etkinlik, 25-27 Mart tarihlerinde gün boyu sürecek.
Portakal Çiçeği 'Karavan' Adana
"Karavan'Adana"da için rota oluşturuldu: Portakal Çiçeği Karnavalı… Kamp, karavan ve doğa sporları tutkunları, 21-27 Mart tarihleri arasında Merkez Park'taki özel kamp yerleşkesinde bir araya gelecek. Karavan Adana'da birbirinden eğitici, eğlenceli etkinlik ve seminere ev sahipliği yapacak.
Motorize Gruplar Yerleşkesi ve Kamp Alanı
Motorsikletçiler, off-road'cular, bisikletçiler, yürüyüşçüler ve kampçılar… Hepsi "Motorize Gruplar Yerleşkesi ve Kamp Alanı"nda buluşacak; 25-27 Mart tarihlerinde gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.
TJK - Portakal Çiçeği Koşusu
Start verilecek ve kıyasıya rekabet "Portakal Çiçeği Koşusu" ile Karnaval'da başlayacak. Heyecan dolu anlar bizleri bekliyor.
Uluslararası Tanıtım Stantları
Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, karnavalda kültürlerini tanıtacaklar.
Çocuk Etkinlikleri
Karnaval, çocukları da unutmadı... KindyROO Çocuk Etkinklikleri ve TJK Pony Club Aktivitesi, 25-27 Mart tarihleri arasında Atatürk Parkı'nda hem eğlenceli hem öğretici aktiviteler ile Karnaval'ın minik katılımcılarını mutlu etmeye hazırlanıyor.