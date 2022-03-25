Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı yeniden sokaklara dönüyor

Bozkurt: "Muhteşem dönüş için hazırız"

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalın ramazan ayına denk gelmesiyle bu yıl 23-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek "En büyük yenilik 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklara, caddelere dönmek olacak. Karnavalı yeniden el ele, kol kola sevgi ve dostluk ile kutlamak. Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" dedi.

Karnavalın moral-motivasyon açısından da önemli olduğuna işaret eden Bozkurt şunları söyledi:

"Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemşiyesi altında buluşalım, tüm dünyaya Adana'dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz. Yeniden sokaklarda buluşuyor, el ele kol kola birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Büyük ve güçlü bir ülkenin insanları olarak yarına olan inanç ve umudumuzu da hiç kaybetmiyoruz. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin yaratan bu buluşma bizleri mutlu ediyor. Buna bir de Adana'nın pozitif enerjisi eklenince umutlarımızın tazelendiği, yarınlara güvenle baktığımız portakal ağaçlarının çiçek kokuları eşliğinde bir "bahar havası" yaşıyoruz."

KARNAVAL'DA NELER VAR?

Konserler

Hepimizin evlere kapandığı, çoğu zaman ise sıkıldığı pandemi döneminde ortaya çıkan ve bizleri gülümsetmeyi, eğlendirebilmeyi başaran, kendine has tarzıyla birbirinden güzel şarkılara birbirinden güzel yorumlar getiren "Pandami Music" 25 Mart Cuma, saat 20:00'de; 2020 Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi DJ' ödülünün sahibi "HEY! Douglas" 25 Mart Cuma, saat 21:30'da; 'Bu Saatten Sonra', 'Bir Sebebi Var', 'Kaybolurum Gülüşünde' gibi şarkılarıyla sevenlerini hem eğlendiren hem hüzünlendiren grup "İkilem" 27 Mart Pazar, saat 19:00'da 01 Burda AVM Sahne'de en sevilen şarkılarını Karnaval için söyleyecek.

DJ Performansları

Kemanı ağlatan, dinleyicileri coşturan DJ; "Uğur Yıldırım" 25 Mart Cuma, saat 22:00'de; DJ Gökhan Akkaş ise 27 Mart Pazar, saat 18:00'de Karnaval enerjisini zirveye taşıyacak.

Hızlı Kebap Yeme Yarışması

Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hiç kuşkusuz "Hızlı Kebap Yeme Yarışması" olacak. Adana'nın damak çatlatan kebap dürümünü en hızlı kim yiyebilir? Bu sorunun cevabını 27 Mart Pazar günü Atatürk Parkı Sahnesi'nde öğreneceğiz.

Portakallı Lezzetler Yarışması

Karnavalda "Portakallı Lezzetler Yarışması" da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak. Farklı kategorilerde yapılacak yarışmanın finali 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.