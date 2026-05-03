Türkiye’nin ilk zürafası ‘Çınar’

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen zürafa yavrusuna, yapılan anket sonucunda "Çınar" ismi verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Kasım 2024'te zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirterek "Hamileliği 15 ay kadar sürdü. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Selvi'nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1.5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu" diye konuştu. Türkiye
'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.