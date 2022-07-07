Türkiye’nin konuştuğu cinayetin detayları ortaya çıktı: Çifte cinayetin arka planında 10 yıla dayanan husumet var

YAŞLI KADININ GÖĞSÜNE SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Yıllar sonra cezaevinden tahliye olan Abdullah Türkoğlu, atölyesini Büyükçekmece'ye taşıyan Öznur Tufan'ın kendisi hakkında 800 bin liralık tazminat davası açtığını öğrendi. Faiz oranlarıyla birlikte yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı bulan davanın gerçi çekilmesini isteyen Türkoğlu, Öznur Tufan'ı tehdit etmeye başladı. Tehditlerle davayı geri çektiremeyen Türkoğlu, eline aldığı silahla Öznur Tufan'ın avukatlığını yapan Servet Bakırtaş'ın Bakırköy'deki ofisine yöneldi. Bürosunda bastığı iki kız çocuğu babasını burada öldüren saldırgan, davacı Öznur Tufan için de yola koyuldu. Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerini basan Türkoğlu burada yaşlı kadının göğsüne silahla kurşun yağdırdı. Çifte cinayetin ardından saldırgan Türkoğlu gözaltına alındı, Bakırtaş ve Tufan cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.