Türkiye’nin konuştuğu cinayetin detayları ortaya çıktı: Çifte cinayetin arka planında 10 yıla dayanan husumet var

Türkiye'yi sarsan çifte cinayet, Abdullah Türkoğlu'nun önce kendisi hakkında tazminat davası açan ve tüm tehditlerine rağmen davayı geri çekmeyen Öznur Tufan'ın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki avukatlık ofisinde, hemen ardından da davacı Öznur Tufan'ı(71) Büyükçekmece'deki mobilya atölyesinde kurşunlamasıyla işlendi. Silahıyla adeta ölüm saçan Türkoğlu çifte cinayetin ardından gözaltına alınırken, maktullerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DEHŞETİN ARKA PLANINDAKİ GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Kanlı saldırıların yankıları kısa sürede tüm Türkiye'yi sararken, dehşetin arka planındaki gerçek de gün yüzüne çıktı. Öznur Tufan ve Abdullah Türkoğlu'nun yaklaşık 10 yıl önce Bahçelievler Çobançeşme'de bitişik iki iş yerinde çalıştığı ve iki komşu esnaf arasında zaman zaman müşteri yoğunluğu gibi sebeplerden tartışma çıktığı öğrenildi. Yıllar önce taraflar arasında yaşanan bir tartışmada iddiaya göre kontrolünü kaybeden Abdullah Türkoğlu, Öznur Tufan'a ağır hakaretler savurdu. Öznur Tufan ile birlikte çalışan yeğeni Burak, hakaretler savuran adama karşı çıkmak isteyince Türkoğlu silahına sarıldı. Arda arda tetiğe basan Türkoğlu, yeğen Burak'ı kurşunladı. Olayın ardından ağır yaralanan Burak vücudunda kurşunlarla yaşama tutunurken, silahlı saldırgan Türkoğlu ise 5 buçuk yılını cezaevinde geçirdi.
YAŞLI KADININ GÖĞSÜNE SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI
Yıllar sonra cezaevinden tahliye olan Abdullah Türkoğlu, atölyesini Büyükçekmece'ye taşıyan Öznur Tufan'ın kendisi hakkında 800 bin liralık tazminat davası açtığını öğrendi. Faiz oranlarıyla birlikte yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı bulan davanın gerçi çekilmesini isteyen Türkoğlu, Öznur Tufan'ı tehdit etmeye başladı. Tehditlerle davayı geri çektiremeyen Türkoğlu, eline aldığı silahla Öznur Tufan'ın avukatlığını yapan Servet Bakırtaş'ın Bakırköy'deki ofisine yöneldi. Bürosunda bastığı iki kız çocuğu babasını burada öldüren saldırgan, davacı Öznur Tufan için de yola koyuldu. Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerini basan Türkoğlu burada yaşlı kadının göğsüne silahla kurşun yağdırdı. Çifte cinayetin ardından saldırgan Türkoğlu gözaltına alındı, Bakırtaş ve Tufan cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"DÜKKANDA KİMİ BULDUYSA ONA SIKMIŞ"
Teyzesinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Burak Ocak, "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş. Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abiside bunun gecen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya gitmiş. teyzemde bende davacıydı" diye konuştu.