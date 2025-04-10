Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Büşra tacizci polisi vurup beraat etmişti! Gerekçeli karar açıklandı

Dehşet dolu olay, 31 Ocak 2024'te gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda yaşandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Büşra Karademir, eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'yi arayarak yardım istedi. 4 çocuk annesi Büşra Karademir'i ifade sonrası ekip otosuyla evine bırakan polis memuru Süleyman Ay, genç kadının evine girerek tacizde bulundu. Kendisini köşeye sıkıştırıp, öpmeye çalışan polise direnen genç kadın, polisin kendi beylik silahıyla karnından vurdu. Yaralanan polis memuru tedavisi sonrası taburcu oldu. Olaydan sonra açığa alınan polis memuru Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

BÜŞRA BERAAT ETTİ, POLİS CEZA ALDI

Büşra Karademir hakkında ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ay, kendisine iftira atıldığını söyledi. Geçen şubat ayında görülen davada karar çıktı. Sanık Ay, 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası verilen Süleyman Ay, indirimsiz olarak toplam 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip beraatine karar verdi.

'CİNSEL SALDIRI SUÇU SABİT GÖRÜLDÜ'

Mahkeme, verilen kararın gerekçesini açıkladı. Kararda Ay'ın görevi sırasında görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle mağdurenin evine girip cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğuna vurgu yapıldı. Kararda sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemlerinin karakolda bulundukları sırada başlayıp evine bırakılması anında devam ettiği, eylemler arasında fiili kesintiyi kabul etmeyi gerektirecek bir zaman aralığı olmadığının altı çizildi. Sanığın mağdura yönelik hürriyetten yoksun bırakma eyleminin suçunun unsurları oluşmadığı kararda belirtildi. Heyet, sanığın gece vakti Karademir'in evine izinsiz girdiğine hükmettiği de kararda yer buldu.

MONTTA KURŞUN DELİĞİ DETAYI

Mahkeme heyeti, evinde cinsel saldırıya maruz kalan Karademir'in, kurtulup dışarı çıkamayacağını anlayıp, tabancasını aldığı polis memuru Ay'a bir el ateş ederek yaralamasının maruz kaldığı, cinsel saldırı karşısında saldırı ile orantılı olduğunun altını çizdi. Kararda Büşra Karademir'in eylemine yönelik meşru savunmanın saldırı ve savunmaya ilişkin şartlarının birlikte mevcut olduğu belirtildi. Bu haliyle meşru savunmanın bütün şartları ile gerçekleştiği anlaşıldığı için Karademir'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verildiğinin altı çizildi.

İTİBAR EDİLMEDİ

Kararda Ay'ın, Büşra'nın kendisine ait tabancayı alarak aniden ateş ettiğini iddia etmiş olsa da bu savunmaya itibar edilmediği belirtildi. Ay'ın evin içinde her ne kadar montunu çıkarmadığını savunsa da montta kurşun deliği olmamasının bu ifadenin aksini gösterdiği belirtildi. Tüm bu deliller ışığında Süleyman Ay'ın savunmaları inandırıcı bulunmadığı tanık beyanı ve maddi delillerle doğrulanan sanık Büşra Karademir'in beyanlarının üstün tutulduğu kararda yer aldı. Öte yandan sanık Ay'ın avukatı Emrullah Aksakal'ın karara itiraz ettiği ve dosyanın istinafa taşındığı öğrenildi.