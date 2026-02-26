Türkiye’nin konuştuğu zil olayında yeni gelişme: Veli gözaltına alındı

Okulda zil sesinin değiştirilerek ilahi konulması nedeniyle müdürle tartışan ve "Ramazanda ilahiyi zil sesi yapamazsınız. O zaman diğer inançların özel günlerinde de aynı hassasiyeti gösterin. Bu yaptığınız kanunsuzluk. Burası Kâbe değil " gibi ifadeler kullandı.Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı, siyasi isimlerin de dahil olduğu tartışmalarla birlikte olay Türkiye gündemine oturdu. Tepkilerin ardından okul yönetimi zil sesini yeniden değiştirdi. Ancak bu kez bazı veliler, ilahinin kaldırılmasına karşı çıkarak okul önünde hoparlörle ilahi çaldı.

"SÖZLERİM ÇARPTIRILDI"

Yaşanan gelişmelerin sonrası okula gelerek müdürle tartışan Akbal, kamuoyuna açıklamada bulunarak ifadelerinin farklı yerlere çekildiğini belirtti. İlahiye karşı olmadığını, amacının tüm inançlara eşit yaklaşılması gerektiğini vurgulamak olduğunu dile getiren Akbal, "Ben ilahiyi kötülemedim. Sadece eşit yurttaşlık hassasiyetini hatırlatmak istedim. Bu noktaya geleceğini düşünmedim" dedi.Ayrıca okul müdürüyle video öncesinde görüştüğünü, kendisine genelge olduğu bilgisinin verildiğini ancak genelgede zil sesi değişikliğiyle ilgili açık bir hüküm bulunmadığını savundu.

İFADEYE ÇAĞIRILDI, İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Gelişmeler sonrası Akbal'ın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi. Ancak ertesi gün ifade vermesi beklenirken, ifade vermeye gitmeyen ve iş için İstanbul'a giden veli, burada akşam saatlerinde gözaltına alındı. Akbal' akşam saatlerinde Kocaeli'ne getirildi. sabah ise erken saatlerde tamamlanan işlemleri sonrasında mevcutlu olarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi.