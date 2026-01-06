Türkiye’nin risk primi 7 yılın en düşük seviyesinde: Dış borçlanma maliyetleri düşüyor

Finansal piyasalarda risk algısının önemli göstergelerinden biri olan CDS, yatırımcıların bir ülkenin borcunu geri ödeme konusundaki güvenini yansıtırken, son dönemde Türkiye ekonomisinde uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplin sinyallerinin etkisiyle bu göstergede belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.

Ekonomistler, bu seviyelerin Türkiye'ye yönelik yatırımcı güveninde toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiğini belirtirken, CDS'teki düşüşün Türkiye'nin dış borçlanma ihalelerinde daha düşük faiz oranlarıyla kaynak temin etmesini kolaylaştıracağını ifade ediyor.