Bakan Uraloğlu Şehit Ahmet Özsoy tünelini hizmete açtı

Amasya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılan 3,8 kilometrelik yeni tünel ve bağlantı yolları ile ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illeri ile Karadeniz bölgesini birbirine bağlayacak önemli yollardan olan projeye 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin TÜRKSAT'a düzenlediği saldırıda şehit olan TÜRKSAT Tesis Müdürü Amasyalı Ahmet Özsoy'un adı verildi. Proje ile yıllık 50 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Amasya'da Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Amasya Valisi Önder Bakan, Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, şehidin yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3.8 KİLOMETRELİK PROJE! VİRAJLAR TARİH OLDU

Bakan Uraloğlu, projenin 1.010 metre uzunluğunda çift tüplü tünel, 2.8 kilometrelik bağlantı yolları ve 12 metrelik altgeçit köprüsünden oluştuğunu belirtti. Toplamda 3.8 kilometreyi bulan proje ile keskin virajlar ortadan kaldırıldı, transit trafik Aydınca yerleşkesinin dışına alındı.

EKONOMİYE VE DOĞAYA KATKI

Yeni güzergâh sayesinde yol 1,1 kilometre kısalırken, yıllık 50.7 milyon lira tasarruf sağlanacağı açıklandı. Bu tasarrufun 30.6 milyon lirası zamandan, 20.1 milyon lirası ise akaryakıttan elde edilecek. Ayrıca karbon emisyonu yıllık 1.178 ton azaltılarak çevresel katkı sağlanacak.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ADI YAŞATILIYOR

Tünel, 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'ta görev yaparken şehit düşen Ahmet Özsoy'un adını taşıyor. Bakan Uraloğlu, "Onun aziz hatırasını yaşatmaktan onur duyuyoruz" diyerek ailesine saygı ve hürmetlerini sundu.

AMASYA'NIN STRATEJİK KONUMU

Amasya'nın hem Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan kuzey-güney hattında hem de İran'dan Bulgaristan'a uzanan doğu-batı ekseninde önemli bir noktada yer aldığını vurgulayan Bakan, "Amasya'nın gelişen sosyo-ekonomik yapısı, ulaşım altyapısında yeni yatırımları zorunlu kılıyor" dedi.

TÜRKIYE'NIN TÜNEL HAMLESİ

Uraloğlu, 2002'ye kadar sadece 50 kilometre tünel inşa edildiğini, bu rakamın bugün 825 kilometreye ulaştığını söyledi. "Dile kolay, tam 825 kilometre tünel" diyerek Türkiye'nin ulaştırma alanındaki dönüşümünü özetledi.

BADAL TÜNELİ ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Bazı çevrelerin Badal Tüneli'ni küçümsemeye çalıştığını belirten Bakan, "Hayatları taş üstüne taş koymayanlar, projeyi küçümsüyor ama vatandaş kıymetini biliyor" ifadelerini kullandı. Tünelin yıllık 112,8 milyon lira tasarruf sağladığını ve karbon emisyonunu 626 ton azalttığını aktardı.

AMASYA'DA 51,7 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Son 23 yılda Amasya'ya yapılan ulaşım ve haberleşme yatırımlarının toplamı 51.7 milyar lirayı buldu. Bölünmüş yol uzunluğu 29 kilometreden 271 kilometreye, sıcak kaplama yol uzunluğu ise 28 kilometreden 301 kilometreye çıkarıldı. Kentte hiç tünel yokken bugün 7.8 kilometre uzunluğunda 6 tünel bulunuyor.

DEMİRYOLU VE HAVAYOLU GELİŞİMİ

Amasya'nın 81 kilometrelik demiryolu hattı tamamen yenilendi. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın yapımı sürüyor. Merzifon Havalimanı genişletildi, 2025'in ilk 8 ayında 92 binden fazla yolcuya hizmet verildi.

"BU TÜNEL, AMASYA'NIN GELECEĞİNE AÇILAN KAPIDIR"

Bakan Uraloğlu, konuşmasını "Bu tünel, üretimin, ticaretin, turizmin ve birliğin yaşam damarıdır" sözleriyle tamamladı. Tünelin dualar eşliğinde açılmasının ardından Bakan Uraloğlu'nun konvoyu, törenin ardından yeni tünelden geçerek projeyi hizmete geçirdi.