Türkiye’nin yüz akı şehir hastaneleri

Şehir hastaneleri yurdun dört bir tarafındaki şehirlerde peyder pey açılmaya devam ediyor. SABAH, tamamlanan ve inşaat çalışmaları devam eden şehir hastanelerindeki son durumu araştırdı. Buna göre Türkiye genelinde 20 hastane faaliyet gösteriyor. 13 hastanenin de inşaatı sürüyor.Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2017'de tamamlanıp açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi 475, Isparta Şehir Hastanesi 835, Mersin Şehir Hastanesi bin 330, Adana Şehir Hastanesi bin 595, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bin 100 yatak sayısıyla hizmet veriyor. 2018'den beri faaliyet göstermeyi sürdüren Kayseri Şehir Hastanesi'nin bin 607, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bin 38, Manisa Şehir Hastanesi'nin 558, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin bin 235 kapasitesi var. 2019'da açılan Ankara- Bilkent Şehir Hastanesi üç bin 732, Bursa Şehir Hastanesi bin 355 yatak sayısı ile şifa dağıtıyor. 2020'de açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi iki bin 682, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205, Erzurum Şehir Hastanesi bin 570, Göztepe Prof. Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bin 110, Konya Şehir Hastanesi bin 250, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin 566 yatağı bulunuyor. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi de bin 55 yatak sayısı ile hasta kabul ediyor. Geçen aylarda da açılan Etlik Şehir Hastanesi de 4 bin 50 yatakla hizmet vermeye başladı. Yapımı tamamlanan 20 şehir hastanesi toplam 29.348 yatak kapasitesi ile hastaların yaralarına merhem oluyor.Kütahya, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Aydın, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde 15 bin yatak kapasiteli 13 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. Projelerin tamamlanmasının ardından 33 şehir hastanesinde 44 binden fazla yatakla hizmet verilmiş olacak.Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğu Akdeniz'in önde gelen sağlık kuruluş-kuruluşları arasında bulunuyor. Hem Mersin hem ları de çevre illerde yaşayan vatandaşlara umut olan hastane, 6 yıldır şifa dağıtmaya devam ediyor. Teknolojik ve fiziki altyapısı saye-sayesinde açılışından bu yana 12 milyon 607 sinde bin 80 poliklinik hizmeti verilen sağlık mer-merkezinde, 3 milyon 741 bin 975 kişiye acil kezinde, servis desteği sunuldu. Hastanede 62 bin 770 bebek dünyaya gözlerini açtı, 470 bin 350 de cerrahi operasyon gerçekleştirildi.Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Has-Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, tanesi hastanenin 6 yılda bölgedeki en önemli sağlık kuruluşlarından biri haline geldiğini söyledi. Hastaların memnuniyet oranının yüksek olduğunu dile getiren Aydınlı, "Hastanemizin kentteki ve çevre illerdeki yeri farklı. Akdeniz Bölgesi'ne hizmet veren hastaneyiz. Karaman, Antalya Alanya, Os-Osmaniye, Hatay İskenderun ve sınırdan çok maniye, ciddi bir hasta sirkülasyonu var. Binamızın üzerinde helikopter pistimiz olduğu için hava ambulansıyla nakledilen hastalara da sağlık hizmeti verebiliyoruz" dedi.Aydınlı, açılışında ünite olarak hizmet veren bazı birimlerin ihtiyaç nedeniyle bün-bünyesinde yoğun bakım servisi de olan merkez yesinde haline getirildiğini aktardı.Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazır olduklarını vurgulayan Aydınlı, şöy-şöyle devam etti:"Hastanemizin teknolojik altyapısı, yatak kapasitesini arttırabilme özelliğini sağlıyor. Her türlü olağanüstü koşulda mevcut yatak kapasitemizi iki katına kadar arttırabiliyoruz. Sağlık hizmeti sunumun-sunumunda istediğimiz kadar esneyebiliyoruz. Bu da genişleyebilme kapasitesi diğer hastanele-hastanelerimizde mevcut değil. O nedenle istediği-rimizde istediğimiz kulvarda, dilediğimiz şekilde hareket miz edebiliyoruz. Bunun pozitif yansımalarını da görüyoruz. Yatak kapasitemiz açıldı-açıldığında 1294'tü. İlerleyen süreçlerde geçici ğında tescille 1380'lere kadar çıktık. Şu anda ka-kalıcı tescile döndük, 1344'üz. Önümüzdeki lıcı birkaç ay içerisinde 1400 yatağa doğru gi-gideceğiz. Çünkü servis yatak kapasitemizde deceğiz. artış yapmamız gerekiyor."Aydınlı, hastanenin öne çıkan hizmet-hizmetlerine değinerek, "Tıbbi onkolojide 'akıllı lerine immünoterapi' yapıyoruz. Bunu yapmak istediğimizde genetik testler üzerinden doğrulamak gerekiyor. Altyapımız ve dış anlaşmalarımız bunun gerçekleşebilmesini sağlıyor. Radyasyon onkolojisinde 2 tane Lineer Akseleratör (LINAC Radyoterapi Cihazı) mevcut. Bu LINAC cihazları Avru-Avrupa standartlarında. Pek çok kulvarda önde pa olmaya çalışıyoruz. Bunu da hekim kadro-kadrolarımızla sağlıyoruz. Özellikli cerrahileri larımızla de hastanemizde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.