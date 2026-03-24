Türkiye’nin zirvesinde kayboldu! Ağrı Dağı’nda arama sürüyor

Doğubayazıt ilçesinde 22 Mart Pazar günü öğleden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir grup dağcının yaklaşık 4 bin 700 metre rakımda mahsur kaldığı ve hipotermi riski taşıdığı bildirildi. İhbarın ardından Özel İdare, UMKE, Jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi hızla bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, rehber eşliğinde tırmanış yapan 5 kişilik gruptan 4'ünün sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Söz konusu dağcılar ekipler tarafından güvenli alana indirildi. Ancak Sevim Hasanova'nın daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı ve buraya ulaşamadığı belirlendi.

Bunun üzerine 23 Mart Pazartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren arama çalışmaları kayıp dağcıyı bulmaya odaklandı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hava unsurları da dahil edildi. Jandarma'ya ait keşif uçağı ile Emniyet birimlerinin insansız hava araçları bölgede aktif görev aldı. Ayrıca profesyonel dağcılardan oluşan ek ekipler de çalışmalara destek verdi. Toplam 52 personel, 11 araç, 3 iş makinesi, 1 keşif uçağı, 2 İHA ve 3 dron ile yürütülen arama kurtarma faaliyetleri gün boyu devam etti. Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, kayıp dağcıya ulaşmak için çalışmalarını çok yönlü ve kesintisiz sürdürüyor.