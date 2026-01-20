Türkiye’ye gelen İranlılar: “Biz ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz”

Van şehir merkezine 103 kilometre mesafedeki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen İranlılar da var Türkiye'ye giriş yaparak tatil, okul ve çalışmak için gelenlerde. Sınır kapısındaki temel yoğunluğu da bavul ticareti yapan "günübirlikçiler" diye adlandıran vatandaşlar var. 21'inci günü geride bırakan protestolarda ise 7 Ocak'tan bu yana internet hatları kesik, bundan dolayı dış dünya ile sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. Dış hatlara da uçuşlar yapılmıyor. Bu yüzden birçok İranlı Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere geçerek Avrupa'ya, Kanada'ya ya da Amerika'ya seyahat ediyor. Bazı haber kaynakları ve insan hakları örgütleri, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini aştığını tahmin ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de cumartesi günü yaptığı konuşmada protestolar sırasında birkaç bin kişinin öldüğünü belirtmişti. SABAH'ın görüştüğü Kapıköy'den giriş yapan ve ülkelerine dönen İranlılar, internet kesintisinden dolayı iletişimde ciddi problemler olduğunu, protestoların gittikçe azaldığını ifade etti. İranlılar yine ABD ambargosu nedeniyle ülkelerinde ticari faaliyet yapmanın zorluğuna dikkat çekerek, ülkelerine başka ülkelerin müdahalelerini de kabul etmediklerini dile getirdi.

"HOY'DA, URUMİYE'DE, TEBRİZ'DE HİÇBİR SIKINTI OLMADI"

42 yaşındaki diş teknisyeni Ali Haydari, yaşanan çatışmaların başkent Tahran'da yoğunlaştığına dikkat çekerek, "İran'ın Hoy şehrinde yaşıyorum. Şu gün itibariyle eskisine nazaran iç çatışmalar çok azalmış durumda. Sıkıntı yok. İnternet yok ama bir an önce verilmesini bekliyoruz. Hoy kentinin ilçesi olan Kotor'da Türkiye interneti çekiyor. Bizde bundan faydalanıyoruz. Bizim olduğumuz taraflarda Hoy'da, Urumiye'de, Tebriz'de hiçbir sıkıntı olmadı. Gösterilerin büyük çoğunluğu Tahran'da oldu. Kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum. Televizyon 'da kaç kişi yaşamını yitirdiği belirtilmedi. Ama şunu söyleyebilirim gerçekten başka devletlerden de ajanlar var içimizde. Bunlar tespit ediliyor. Çoğunun para aldığı ve Afganistanlı olduğu söyleniyor. Yine bir iddia olarak bunların İsrail'den para aldıkları söyleniyor. İran'daki bu durum iktisadi bir sorun olarak başladı. Hayat pahalılığı temel sorundu. Amerika başta olmak üzere farklı devletlerin bize uyguladığı ambargo var. Bu bizi çok zorluyor" dedi.

"ŞAH GELMESİN, ZATEN ŞAH İYİ OLSA GİTMEYECEKTİ"

Hatay'a inşaat işçisi olarak çalışan 23 yaşındaki Ercan Zare de ülkelerinde olan bitenle ilgili internet olmadığından dolayı net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirterek, "Hatay'da kiremit ve çatı ustası olarak çalışıyorum. Tahran, Şiraz, Zencan ve Kirmanşah gibi şehirlerde protestolar oldu. Kürtlerin ve Türklerin olduğu şehirlerde neredeyse hiçbir şey olmadı. Farsların yoğun olduğu bölgelerde protestolar oldu. Ülkemizi, başbakanımızı seviyoruz. Şah ailesini istemiyoruz. Şah gelmesin zaten Şah iyi olsa gitmeyecekti. Gelse ne yapacak ki. Bir saygınlığı yok ki." Diye konuştu.

"BİZ ÜLKEMİZİ, BAYRAĞIMIZI SEVİYORUZ"

Türkiye'ye tatil için gelen Meysem (39) ve İnsiye (39) çifti de devletlerine başka kişilerin müdahale etmesine asla razı olmadıklarını söylüyor. Meysem, tüm dünyada ekonomik sıkıntıların olduğunu kaydederek, "Mazenderan eyaletinden Van'a seyahat için geldik. Bizim olduğumuz taraflarda değil de Tahran'da büyük olaylar oldu. Bankalar, telefon hatları ve televizyon çalışıyor ama internet yok ve sosyal medya kullanamıyorsunuz. Şah'ı sevmiyoruz, Şah gelmesin. Biz ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. Amerika ve İsrail müdahalelerini istemiyoruz. İran' çok kötü konuşuyor ve gösteriyorlar ama gerçek öyle değil. Şöyle bir örnek verebilirim. Biz 2 ülkeden iktisadi yaşam koşulu olarak kötüysek 3 ülkeden de iyiyiz" şeklinde konuştu.