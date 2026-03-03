Türkiye’yi ağlatan Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i böyle anlattılar: O detaylar kahretti! Meğer hedefinde 4 kişi varmış…

'DİSİPLİN KURULU'NDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLARA KİN BESLEMİŞ'

Öğrenci Ali Hamza Daş üzüntülerini dile getirerek, "Biyoloji dersimize giriyordu. Genelde kafa dengi bir insandı. Yaptığı şakalarla olsun, davranışlarıyla olsun bizi sürekli güldüren bir hocaydı. Seviyorduk, çok kafa dengiydi. Bir hatası da olmadı. Şu ana kadar bize karşı hep yumuşaktı. Böyle şeyleri gerektirecek birşey olmadığını da düşünüyorum. Daha önce şahit olduğum birşey yok ama disiplin kurulunda ve 3 kişinin ismini söylemiş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu söylemiş; ona rağmen önlemini almamışlar. Çocuk da uzaklaştırması olduğu halde elini kolunu sallayarak okula girebildi. Bana çok saçma geliyor. Kapıya 2 öğrenci dikip burayı beklemeleri çok saçma. Güvenlik boşuna mı duruyor. Kapıya nöbetçi olarak 2 öğrenci koyuyorlar. Öğrenci ne yapabilir ki başka birine.Güvenliğin durması gereken yerde 2 öğrenci bekliyor, çok saçma. Normalde güvenlik var ama bizce görevini tam yerine getiremiyor. Uzaklaştırma aldığı halde elini kolunu sallayarak okula gelebiliyor. Gerçekten çok saçma. Bir de ailesinin de çok fazla bir dikkatsizliği var. Hastanede yattığı halde imzayla çıkarıyorlar. Bir çocuğun böyle bir durumdayken nasıl onu kontrol etmeden direkt okula yollayabiliyorlar, anlayamıyorum. Raporu falan varmış şizofren hastasıymış. Dört hocaya zarar verecekmiş. İlk önce hocaların hangi sınıfta olduğuna listelerden bakıyor, sonra biyoloji hocasına gidiyor. Önce hocayı koltuk altı tarafından bıçaklamış. Sonra koridorda arkadaşımı görmüş, onu kovalamış. Sonra Barbaros hoca bıçağı tutmaya çalışmış, eli kesilmiş öyle biliyorum. Şeyda hocanın kapsına dayanıp tekmelemiş. Diğer hocamız da omzundan bıçaklanmış. Şeyda hoca kapıyı kilitleyip kendini korumaya çalışmış.