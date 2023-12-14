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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Türklerin ‘uzay yolculuğu’ 9 Ocak’ta başlıyor

Türk astronot Alper Gezeravcı’ya, bilimsel araştırmalar yapacağı 14 günlük uzay yolculuğu esnasında İspanyol, İtalyan ve İsveçli meslektaşları eşlik edecek

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Türklerin ‘uzay yolculuğu’ 9 Ocak’ta başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu 14 gün sürecek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirilecek. Tarihi görev çerçevesinde Türk astronot Alper Gezeravcı'ya İsveçli, İspanyol ve İtalyan astronotlar da eşlik edecek. Alper Gezeravcı, uzay misyonunda kullanılacak olan Türk armasını tanıttı. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı olarak tasarlanan armada 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer alıyor.



ARMADA MESAJ VAR
Armada Türk bayrağı, hemen üstünde ise Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen "100" sayısı dikkat çekiyor. Armada yer alan dünya figüründeki turkuvaz renkli bölümde ise Türkiye haritası bulunuyor. Kısa süre önce tarihi uzay misyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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Türklerin ‘uzay yolculuğu’ 9 Ocak’ta başlıyor
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