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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:07 Son Güncelleme: 7.1.2022 10:14

Türkmen: İhtiyaç sahibi komşularınızı bize bildirin!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkmen: İhtiyaç sahibi komşularınızı bize bildirin!

Üsküdar Belediyesi, hasta, yalnız, tek başına yemek yapamayacak durumdakilere yemek dağıtımlarını sürdürüyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu hizmeti tekrar hatırlatarak ilçe sakinlerine sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Türkmen, sosyal medya hesabından, “İhtiyaç sahiplerini bilip de bize bildirmezseniz vebali sizde, öğrenip de gereğini yapmazsak bizde...” dedi.

Üsküdar Belediyesi çalışanları hasta, yalnız, tek başına yemek yapamayacak durumdaki yeni evleri tespit etmiş, bu tespitlerle birlikte daha önceden başlattığı yemek dağıtımını sürdürmüştü. Belediye, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış, yalnız, hasta ve temel ihtiyaçlarını karşılamayan büyüklerin evlerine giderek temizliklerini de yapmaya başlamıştı.

"BİLDİRMEZSENİZ VEBALİ SİZDE, ÖĞRENİP DE GEREĞİNİ YAPMAZSAK BİZDE..."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bu hizmeti sosyal medyadan tekrar duyurarak ilçe sakinlerine bir çağrıda bulundu. Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: " 'Komşusu açken tok yatan, bizden değildir'. Çevrenizde hasta, yaşlı, tek başına olduğu için yemek yapamayan, ihtiyaç sahibi komşularınız varsa, lütfen bize bildirin. (4440875) Bilip de bize bildirmezseniz vebali sizde, öğrenip de gereğini yapmazsak bizde..."

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Türkmen: İhtiyaç sahibi komşularınızı bize bildirin!
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