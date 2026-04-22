TÜRKŞEKER’den Türkiye’de bir ilk: E-doğrudan temin platformu hizmete girdi

Yeni platform sayesinde alım ilanları dijital ortamda yayımlanarak daha geniş bir tedarikçi kitlesine ulaştırılıyor. Tedarikçiler, eteklif.turkseker.gov.tr adresi üzerinden güncel ilanları takip edebiliyor ve doğrudan teklif verebiliyor. Böylece rekabetçi bir ortam oluşturulurken, en uygun fiyatlı alımın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ŞEFFAFLIK VE HIZ ÖN PLANDA

TÜRKŞEKER tarafından kurum içi imkanlarla geliştirilen platform, satın alma süreçlerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmayı hedefliyor. Tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi sayesinde insan hatası en aza indirilirken, yazışma trafiği de büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Bu durum hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlıyor. Özellikle merkez ve taşra teşkilatlarının acil veya küçük ölçekli ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilmesine olanak tanıyan sistem, aynı zamanda denetim ve raporlama süreçlerini de kolaylaştırıyor. Platform üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınarak izlenebilir hale geliyor.

TEDARİKÇİ HAVUZU GENİŞLİYOR

E-Doğrudan Temin Platformu ile birlikte daha fazla firmanın sürece dahil edilmesi amaçlanıyor. Platforma üye olan firmalar, TÜRKŞEKER'e bağlı fabrikaların doğrudan temin alımlarını anlık olarak takip edebiliyor, faaliyet alanlarına uygun ilanlara teklif sunabiliyor ve katıldıkları süreçleri dijital ortamda izleyebiliyor. Her teklifin rekabeti artırdığına dikkat çeken yetkililer, bu sistemin yalnızca kurumsal verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguluyor.

YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

TÜRKŞEKER'in hayata geçirdiği bu yenilikçi platform ile satın alma süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Rekabetin en üst seviyeye çıkarıldığı, süreçlerin hızlandığı ve şeffaflığın esas alındığı sistem sayesinde hem kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hem de dijitalleşmenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.