Türkü evinde şişe ve sandalyeler havada uçuştu! Mekan sahibi tutuklandı

Ataşehir'de 19 Mart akşamı yaşanan kavgada iddiaya göre türkü evinde sahneye çıkan türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik artarak yerini şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralanırken olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ SERBEST

Polisin işyeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteri olarak işyerinde bulunan H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö.'yü (31) gözaltına almasının ardından olayın Azad Doğanay'ın seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö. (32) isimli kişinin bardak ve alkol şişesi fırlatmasıyla başladığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 5'i emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken H.Ö. (32) isimli şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"EN BÜYÜK DARBEYİ BEN ALDIM"

Bugün adliyeye getirilen şüpheli H.Ö., savcılıktan 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, 'Olayın yaşandığı mekanın sahibiyim. 5 kişi geldiğinde lavaboya gittim, masama oturdum. Bir süre sonra şarkıcının koruması yanıma geldi. Furkan kafama şişeyle vurdu, ben kızları alıp çıktım. En çok darbe alan ben oldum. Ortalığı dağıttılar. Silahla saldırmadım. Kalabalıktan kimin kiminle kavga ettiği belli değildi' dedi.

MEKAN SAHİBİ TUTUKLANDI

Sorgusun ardından Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olması, görüntü kayıtları, doktor raporları, delillerin toplanmamış olması ve şüphelinin kaçma ihtimalinin olması gerekçeleriyle H.Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.