Türküler kardeşlik için söylendi

Diyarbakır'ın dar sokaklarından yükselen çok dilli ezgiler, bu kez profesyonel bir sahne performansı ile taçlandı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Anadolu ve Mezopotamya Ezgileri" konserinde Amida Medeniyetler Korosu izleyenleri müzik yolculuğuna çıkardı. Müzik öğretmeni ve koro şefi Gurbet Ok'un sanatsal dokunuşlarıyla hayat bulan konserde Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Zazaca, Arapça, Azerice ve Ermenice dillerinde seslendirilen 14 eser, Mezopotamya'nın kadim ruhunu sahneye taşıdı. Doktorundan mühendisine, akademisyeninden öğrencisine kadar geniş bir yelpazeden oluşan gönüllü koro üyeleri, performanslarıyla toplumsal barış ve kültürel zenginliğin en güzel örneğini sergiledi. Kültürel zenginliğe doyan izleyicilerin her şarkıya coşkuyla eşlik etmesiyle adeta müzik şöleni yaşandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin de kentin kültürel hayatına sundukları katkılardan dolayı Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği Başkanı Necdet Genç'e plaket takdim etti.

