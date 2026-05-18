Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya Grubu, Humanspire Summit 2026’da genç yeteneklerle buluştu
Giriş Tarihi: 18.05.2026 14:24

Turkuvaz Medya Grubu, Humanspire Summit 2026’da genç yeteneklerle buluştu

İnsan kaynakları ve kariyer dünyasının ilham veren buluşmalarından biri olan “Yılın En İlham Veren Zirvesi: Humanspire Summit 2026”, bu yıl da genç yetenekleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Youthall tarafından “More Than Talent: Vision, Passion, Evolution” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, Turkuvaz Medya Grubu Medya Sponsoru olarak yer aldı.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Humanspire Summit kapsamında, 14 Mayıs'ta online oturumlar düzenlenirken, 15 Mayıs'ta ise Wyndham Grand Levent'te özel bir buluşma gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, yeni mezunlar ve genç profesyoneller; CHRO'lar, insan kaynakları genel müdür yardımcıları, İK direktörleri ve sektörün önde gelen profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, 0-3 yıl deneyimli genç profesyoneller de yer aldı.

Humanspire Summit 2026 kapsamında düzenlenen konuşma ve panel oturumlarında; kariyer yolculuğu, liderlik, işveren markası, dönüşen iş dünyası ve genç yeteneklerin geleceği gibi birçok konu ele alındı. Etkinlik, katılımcılara ilham veren içeriklerin yanı sıra şirketlerle doğrudan iletişim kurabilecekleri interaktif bir networking ortamı sundu.

Turkuvaz Medya Grubu, etkinlik boyunca gerçekleştirdiği medya sponsorluğu ile genç yeteneklerle bir araya gelirken, program kapsamında düzenlenen "Turkuvaz Cevap Sende Yarışması" ile katılımcılara interaktif bir deneyim yaşattı. Yoğun ilgi gören yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

