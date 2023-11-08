Turkuvaz Medya Üsküdar’da: İlçedeki konutların yarısı yenilenmiş olacak

Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan Sabah, Takvim, ATV, A Haber'in tecrübeli yazar ve yorumcuları, Şehir Buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden olan Üsküdar'ı gezdi. 2014 yılından buyana görevde olan ve birçok başarılı projeye imza atan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin hizmetlerini Turkuvaz Medya yazarlarına anlattı. Programa A Haber'den Erkan Tan, İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş, VAV TV'den Mustafa Akar katıldı. 9 yıldır belediye başkanlığı koltuğunda oturan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşliğinde ilçeyi gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcuları, belediye tarafından hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi. Turkuvaz Medya yazarlarının ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Sonrasında tarihi mekânlarda Üsküdar'ın kitapla kafenin buluştuğu Nev Mekânları gezen Turkuvaz Medya temsilcileri, kentsel dönüşüm alanlarını, çocuk köyü projesini, engelsiz yaşam merkezini, bilim merkezini, Hanım Sultanlar Müzesi'ni ve İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi. İstanbul'un en güzel millet bahçelerinden biri olan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, geniş alanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'na olan yakınlığı ile İstanbullulara eşsiz bir manzara sunuyor. Yaklaşık 90 bin metrekare alana sahip olan Nakkaştepe Millet Bahçesi içinde birbirinden değerli ağaçlar, mesire alanları, spor alanları, tenis kortu, göleti, açık ve kapalı oyun alanlarıyla göz dolduruyor.İlçe hakkında bilgiler veren ve ilçedeki kentsel dönüşüme dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Buradaki projemiz Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ilgilendiriyor. Bu proje tamamlandığında 5 bin bağımsız bölüm yapmış oluyoruz. Bunların yüzde 90- 95'i konut. Burada aslında iki ayrı projemiz var. İlk projemiz 3 etaptan oluşuyor. Birinci etabını teslim ettik. İkinci ve üçüncü etabı ise devam ediyor. Bu dönem başladığımız proje ise iki etap halinde yürütülüyor. Eskiyi yıkıp TOKİ ve Emlak Konut ile beraber yenisini yapıyoruz. Hedefimiz 2024'te bu konutların hepsini hak sahipleriyle buluşturmak" dedi.Türkmen, dönüşüm çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Biz Üsküdar'da son 10 yılda 30 bin konut yeniledik. 20 bin de öncesinde yenilenmişti. Şu anda devam eden 10 bin konut projesi var. Üsküdar'da 20 bin konutun da sağlıklı sağlam bina olduğunu düşünüyoruz. 80 ile 100 bin arası konutumuz depreme dayanıklı hale gelmiş oluyor. Üsküdar'da toplamda 200 bin konutumuz var. Önümüzdeki yıl içinde yarısını yenilemiş olacağız. Bunu sadece konut olarak düşünmemek gerekiyor. Burada muazzam bir sağlıklı yaşam oluşuyor. Şu anda otoparksız hiçbir projeye ruhsat vermiyoruz. Binalarımız yüksek değil. Bu dönüşümde vatandaşın hiçbir kaybı yok. Vatandaşımızın inanılmaz bir kazancı var."İlçedeki eğitim, ibadethane faaliyetleri hakkında bilgi veren Hilmi Türkmen, "2014 yılında ilçe sınırları içinde ikili eğitim yüzde 50 oranındaydı. Şu anda ilçe sınırları içinde ikili eğitim sona erdi. 12 tane okul yaptık. Kimisi yeni, kimisini restore etmek konuluyla 125 tane cami yaptık. İstanbul'un en güzel cemevini inşa ettik. Spora çok büyük yatırım yaptık. 17 tane kapalı spor salonumuz var. İlçe sınırları içindeki 23 amatör spor kulübünün hepsine tesis yaptık. Bunları yaparken de belediye olarak hiçbir borcumuz yok" ifadelerini kullandı.Vaat etmedikleri halde yaptıkları projeler olduğunu ancak vaatleri arasında olmasına rağmen iki projeyi yapamadıklarını anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Harem Otogarı'nın yerine kongre merkezi yapmayı istiyorduk bunu yapamadık. Bir de Çengelköy'deki otoparkı yeraltına alıp üzerini yeşil alan yapmak istiyorduk. Yapamadık. Bunun sebebi de iki yerin mülkiyeti de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bu sebeple yapamadık" dedi.Yerel seçimlerde hükümetle yerelin aynı havayı teneffüs etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da 3-4 bin konutu sadece belediye imkânlarıyla yaptık. 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da bırakın konutu bir tane kömürlük yapmadı. Yılda 100 bin konut yapacaklar da 100 metre inşaatları yok. Biz, Kuzguncuk'un üst kısmında bir alanı imarı hazır bir arsa olarak ortaya çıkarttık. Büyükşehir becerip yapamadı şimdi de Meclis'e satmak için getiriyorlar. O sebeple yerel seçimler önemlidir. Burayı davul zurnayla dönüştürdük. İlk dönemlerde biraz sıkıntı oldu ama dönüşümü görünce şimdi kimse karşı çıkmıyor" dedi.HİLMİ Türkmen, "İlçe sınırları içinde 10 bin üniversite öğrencinin aylık yol abonmanlarını karşılıyoruz. Ayrıca Üsküdar'da yaşayan üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarını ödüyoruz. Bir çalışma başlattık. İlçede salı ve cuma günleri sadece ahşap, plastik ve metal çöpler toplanıyor. Bu çöpleri toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Buradan elde edilen parayı da ihtiyaç sahiplerine kullanıyoruz. Buradan elde edilen kaynakla günlük 3 bin kişiye yemek verebiliyoruz. Bunu yapmak için evleri tek tek gezdik. Projeyi anlattık. Salı ve cuma günü ahşap, metal ve plastik dışında çöpe bırakılan atıklar için bırakana ceza kesiyoruz. Diğer günler evsel atıkları toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.YAPIMI devam eden Üsküdar Çocuk Köyü ve ilçedeki yeşil alanlarla ilgili bilgi veren Başkan Hilmi Türkmen, "Üsküdar'a çocuk köyü yapıyoruz. Bu ayın sonuna doğru açılışını yapacağız. Çocuk köyünün içinde köy evleri, ahır, bostanlar, fırın, dere, değirmen, köprü, pazar, seyir terası olacak. Aynı anda 10 bin kişiyi ağırlayabileceğiz. Bir köyde ne varsa burada onlar olacak. Çocuklar köy hayatını burada görecek. Yaşayacak. Üsküdar'da 2004 yılında kişi başına düşen yeşil alan 4.8 metreydi. 2024 yılı itibarıyla bu rakam 14 metreye çıkacak. Bu rakam İstanbul'un üzerinde bir ortalamadır. 92 yeni park yaptık" diye konuştu.