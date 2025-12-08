Turkuvaz Medya’ya İngiltere’den ödül

İngiltere Oxford Üniversitesi'nde Lobin International tarafından Uluslararası Ülkeye Değer Katanlar (International Value Creators Awards) kapsamındaki törende, Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven "Uluslararası Ülkeye Değer Katan Ödülü"ne layık görüldü. Törene, Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, siyaset, bilim, sanat ve iş dünyasından isimlerle akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven ödülü, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı

Törende konuşan Alpaslan Düven, "Turkuvaz Medya çalışanları ve şahsıma takdim edilen bu değerli ödül için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başta ödülü takdim eden KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a ve bizleri bu ödüle layık gören Lob-in International yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.